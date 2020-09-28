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Умерла от COVID-19 вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро

13:00 28.09.2020
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Врачи десятой городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее, - отметили медики.

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Умерла болевшая COVID-19 вице-мэр Хабаровска

Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой был диагностирован коронавирус, скончались в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.
"У Шапиро были хронические заболевания, она умерла. Лабораторно у нее был подтвержден коронавирус", - сказали в пресс-службе.

В сообщении минздрава в Instagram добавляется, что Шапиро скончалась на 61-м году жизни.
В пятницу в пресс-службе городской администрации РИА Новости сообщили, что Шапиро с августа находилась в отпуске, затем ею был открыт больничный лист. О заболевании вице-мэра COVID-19 ничего не знали, добавили в пресс-службе.

И.о. первого заместителя мэра города по экономическим вопросам назначен начальник управления экономического развития Александр Анисимов, уточнили в мэрии.

COVID-19 коронавирус пандемия Ирина Шапиро
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