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Айзу Анохину задержали на Мальдивах за подозрение в перевозке оружия

12:00 28.09.2020 Фото: Instagram @aizalovesam
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Неприятным происшествием закончился отдых Айзы Анохиной на Мальдивах. Певица оказалась в полицейском участке вместе с детьми.

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Айза с тем самым украшением

Инстаблогер Айза Анохина попала в полицию в аэропорту Мале, когда вместе с двумя детьми возвращалась в Москву с Мальдивских островов. У девушки на груди было украшение, которые местные полицейские посчитали опасным — декоративная пуля на цепочке. Сначала служители порядка долго рассматривали пулю, а Айза вместе с семьей и директором пытались объяснить сотрудникам, что никто не собирается захватывать самолет.

Потом всю компанию отвели в полицейский участок, где отсканировали документы Анохиной, но отдавать пулю владелице отказались. Когда Айзе удалось доказать, что пуля серебряная и не представляет опасности для окружающих, украшение отдали бортпроводнику и разрешили семейству подняться на борт. Тем не менее сама Анохина получит украшение только после того, как самолет приземлится в Москве.

Источник: super.ru

аэропорт блогер пуля украшение Айза Анохина
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