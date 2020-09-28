Землетрясение магнитудой 3 балла тряхануло жителей Алтая

Тряска произошла 28 сентября

Подземный толчок зарегистрирован в Республике Алтай. Интенсивность сотрясений составила 3 балла, эпицентр находился в 250 километрах от Горно-Алтайска.

Землетрясение произошло в 01:28 по местному времени (21:28 мск в воскресенье) в ночь на понедельник (28.09.2020). Интенсивность составила 3,4 балла по шкале MSK-64, сообщили в Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясения регистрируются в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе много лет и связанной, как считают ученые, с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет