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Землетрясение магнитудой 3 балла тряхануло жителей Алтая

12:21 28.09.2020 Фото: asgsr.ru
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Эпицентр находился в 250 километрах от Горно-Алтайска.

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Тряска произошла 28 сентября

Подземный толчок зарегистрирован в Республике Алтай. Интенсивность сотрясений составила 3 балла, эпицентр находился в 250 километрах от Горно-Алтайска.
Землетрясение произошло в 01:28 по местному времени (21:28 мск в воскресенье) в ночь на понедельник (28.09.2020). Интенсивность составила 3,4 балла по шкале MSK-64, сообщили в Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясения регистрируются в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе много лет и связанной, как считают ученые, с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет

землетрясение. алтайский край
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