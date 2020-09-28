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Здоровье / Общество

Названы 4 опасных черты характера, которые могут приблизить смерть

16:00 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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В исследовании участвовали 2 тысячи 321 человек, они пережили сердечный приступ. Большинство из добровльцев (68% ) были мужчинами, а их средний возраст составил 67 лет.

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Некоторые наши эмоции могут приблизить сердечный приступ

Американские ученые выяснили, что некоторые черты характера могут быть смертельно опасными. В частности, цинизм, саркастичность, раздражительность и обидчивость могут повысить шансы смерти от сердечного приступа.

К такому выводу пришли ученые Университета Теннесси в Ноксвилле, сообщает Главред.

В исследовании участвовали 2 тысячи 321 человек, они пережили сердечный приступ. Большинство из добровльцев (68% ) были мужчинами, а их средний возраст составил 67 лет.

В рамках эксперимента ученые выяснили, что среди пациентов с острым коронарным синдромом были распространены саркастичность, цинизм и другие негативные черты характера.

Частые негативные аффекты являлись предвестниками смерти от второго сердечного приступа. Причем это не зависело от пола, семейного положения, образования, наличия гипертонии, диабета, курения.

Кроме того, ученые измерили уровень враждебности участников исследования. Оказалось, что 57% добровольцев часто демонстрировали враждебное поведение. Теперь исследователи намерены установить, как именно уровень враждебности влияет на организм человека.

Напомним, ранее исследователи обнаружили, что подростки, которые непопулярны в школе, в более позднем возрасте могут пострадать от сердечного приступа или инсульта.

негатив сердечный приступ ученые характер цинизм эмоции
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