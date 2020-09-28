Перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 один вуз в Новосибирске

В университете надеются вернуть студентов за парты сразу после двухнедельного карантина. За это время проведут дополнительную усиленную обработку всех помещений.

С 28 сентября по 11 октября учебный процесс для некоторых студентов снова переходит в режим «онлайн»

В Новосибирске студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бывший СибАГС) перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«В целях профилактики распространения новой коронавирсуной инфекции COVID-19 в Сибирском институте управления – филиала РАНХиГС в период с 28 сентября 2020 года по 11 октября 2020 года обучение по очной, очно-заочной, заочной формам обучения всех направлений подготовки, специальностям – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры будет проходить в режиме учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий»,— отметили в пресс-службе.

В университете надеются вернуть студентов за парты сразу после двухнедельного карантина. За это время проведут дополнительную усиленную обработку всех помещений. По мнению представителей ректората, вуз сегодня может обеспечить качественное образование и на удалёнке. Для этого есть необходимая техника, а за прошлый учебный год у преподавателей накопился богатый опыт подобной работы.