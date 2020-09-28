28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 один вуз в Новосибирске

15:04 28.09.2020 Фото: Pixabay
1

В университете надеются вернуть студентов за парты сразу после двухнедельного карантина. За это время проведут дополнительную усиленную обработку всех помещений.

% name% title
С 28 сентября по 11 октября учебный процесс для некоторых студентов снова переходит в режим «онлайн»

В Новосибирске студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бывший СибАГС) перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«В целях профилактики распространения новой коронавирсуной инфекции COVID-19 в Сибирском институте управления – филиала РАНХиГС в период с 28 сентября 2020 года по 11 октября 2020 года обучение по очной, очно-заочной, заочной формам обучения всех направлений подготовки, специальностям – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры будет проходить в режиме учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий»,— отметили в пресс-службе.

В университете надеются вернуть студентов за парты сразу после двухнедельного карантина. За это время проведут дополнительную усиленную обработку всех помещений. По мнению представителей ректората, вуз сегодня может обеспечить качественное образование и на удалёнке. Для этого есть необходимая техника, а за прошлый учебный год у преподавателей накопился богатый опыт подобной работы.

вуз коронавирус профилактика
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удаленка лучше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как получить вид на жительство в Чехии
16:21 28-09-2020
Как получить вид на жительство в Чехии
Влагомер зерна для быстрых измерений влажности зерновых культур
16:19 28-09-2020
Влагомер зерна для быстрых измерений влажности зерновых культур
Исправление прикуса
16:18 28-09-2020
Исправление прикуса
Гороскоп любви на всю неделю до 4 октября 2020 года: Грядут кардинальные перемены в личной жизни
16:18 28-09-2020
Гороскоп любви на всю неделю до 4 октября 2020 года: Грядут кардинальные перемены в личной жизни
Критерии выбора крутых входных дверей для дома: на что же стоит обратить внимание?
16:17 28-09-2020
Критерии выбора крутых входных дверей для дома: на что же стоит обратить внимание?
Постельное белье Иваново
16:16 28-09-2020
Постельное белье Иваново
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
16:16 28-09-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Стукнул по голове сожительницу из-за дочери и унес тело в реку мужчина в Новосибирске
16:15 28-09-2020
Стукнул по голове сожительницу из-за дочери и унес тело в реку мужчина в Новосибирске
Семья Ефремова намерена судиться с адвокатом Пашаевым
16:15 28-09-2020
Семья Ефремова намерена судиться с адвокатом Пашаевым
Даст ли Бог прощение, если сатана раскается?
16:13 28-09-2020
Даст ли Бог прощение, если сатана раскается?