Как подорожают тарифы на ЖКХ в 2021 году, стало известно

Правительство России одобрило план Минэкономразвития по повышению некоторых тарифов. В числе прочего вырастет цена за оплату электроэнергии.
Информация об этом появилась в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2021-2023 годы. Кроме электроэнергии подорожают тарифы на железнодорожные перевозки и газ. В среднем размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021-2023 годах будет составлять четыре процента в год.
Сообщается, что тариф на электроэнергию для граждан вырастет на 5%, на ж/д перевозки — на 3,7%. Платить за газ придётся на 3% больше.
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Подорожают цены и на на железнодорожные перевозки и газ.
Правительство России одобрило план Минэкономразвития по повышению некоторых тарифов. В числе прочего вырастет цена за оплату электроэнергии.
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