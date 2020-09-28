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Как подорожают тарифы на ЖКХ в 2021 году, стало известно

16:00 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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Подорожают цены и на на железнодорожные перевозки и газ.

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Тарифы на электроэнергию вновь вырастут со следующего года

Правительство России одобрило план Минэкономразвития по повышению некоторых тарифов. В числе прочего вырастет цена за оплату электроэнергии.
Информация об этом появилась в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2021-2023 годы. Кроме электроэнергии подорожают тарифы на железнодорожные перевозки и газ. В среднем размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021-2023 годах будет составлять четыре процента в год.
Сообщается, что тариф на электроэнергию для граждан вырастет на 5%, на ж/д перевозки — на 3,7%. Платить за газ придётся на 3% больше.

рост цен тариф на электроэнергию
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