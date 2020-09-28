Вылетела на газон от удара с серебристой Honda Accord вишневая Toyota на перекрестке ул. Ленина и Первомайской в Бердске

Разлетелись две иномарки днем, 28 сентября, на перекрестке ул. Ленина и Первомайской в Бердске. Как сообщает корреспондент "Курьер. Среда. Бердск" с места происшествия, от удара у автомобилей сработали подушки безопасности. Два автомобиля отбросило на газон.
Сергей, пострадавшей в ДТП, владелец серебристой Honda Accord ехал на зелёный цвет светофора, но его не пропустила Toyota и именно из-за этого произошла авария, сообщает корреспондент "Курьер. Среда. Бердск". По предварительным данным, пострадавших нет, только машины.