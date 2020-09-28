"Это криминальное соседство": боятся будущих жильцов приюта "Шанс" жители Агролеса в Бердске. В поселке бунт

Депутат улицы Парковой Агролеса Максим Черепанов рассказал, что работники приюта уже спровоцировали несколько конфликтов. По одному из них написано обращение в полицию.

Реабилитационный центр "Шанс" планирует разместиться в Агролесе

Собрали подписи против создания реабилитационного центра "Шанс" в Агролесе Бердска жители ближайших улиц. Напомним, стало известно, для кого делают ремонт в здании бывшей столовой поселка под Бердском. Бердчане задавали вопрос в редакцию - Агролес станет приютом для алкашей? Оказалось, что в поселке разгорелась борьба против ремонта бывшей столовой и открытия в ней приюта.

В поселке война?

Против приюта собрано больше 60 подписей - это только жители ближайших домов. Они направлены в администрацию Искитимского района и поселка. Об этом рассказала "Курьер. Среда. Бердск" жительница Агролеса Наталья Галютина. Наталья отмечает, что если пойти дальше по поселку, то будет 600 подписей. Все - против.

- Весь поселок против, мы уже не знаем куда обращаться, - рассказала Наталья Владимировна.

Жителям в ответах все ведомства ссылаются на то, что центр делают на частной территории. Никто не думает от том, что здание находится на центральной улице, что напротив жилые дома и через дорогу детский сад, а в здании этом будут находиться криминальные личности, отмечают жители. В поселке нет пункта полиции - ситуация ужасающая.

- Это пока никто никого не убил и не изнасиловал. А потом все будут разводить руками, - отмечает Наталья Владимировна.

К тому же в поселке уже есть частный приют, но он закрытый и находится на окраине поселка, отмечает Наталья. А этот будущий приют - в центре села.

- К тому же то здание бывшей столовой, оно не жилое. Как там будут жить люди? - не понимает Наталья.

- Мы не говорим - уберите их отсюда. Мы просим помогите! Найдите им другое место. Это не 10 человек, там будет находиться намного больше. В поселке нет работы, как это будет все организовано? Это неблагополучное соседство в любом случае, - отмечает Наталья.

Также о ситуации в поселке "Курьер. Среда. Бердск" рассказал депутат улицы Парковой Агролеса Максим Черепанов. Он отметил, что работники приюта уже спровоцировали несколько конфликтов. По одному из них написано обращение в главное управление МВД региона.

- Работники, они же жильцы приюта, ходят по поселку и распивают спиртные напитки. Когда мужчину одного, распивающего пиво у дома, попросили уйти, он агрессивно отреагировал. Произошла стычка, - рассказал Черепанов.

У этого человека спросили откуда он, он рассказал, что из центра "Шанс".

Также Максим Черепанов рассказал, что еще жалоба лежит у заместителя главы поселка и в прокуратуре.

Другая сторона

Директор АНО "Шанс" Александр Криволуцкий в этот раз отказался от комментариев "Курьер. Среда. Бердск". Хотя в прошлую беседу признался, что действительно они в здании ведут ремонт. Ранее директор "Шанса" просил построить реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов на 250 мест инвесторов Бердска.

- Я отказываюсь от комментариев. Я сам встречусь с жителями и все им объясню, - сказал Криволуцкий 28 сентября.

В прошлый раз Александр рассказывал, что его организация вошла в государственный проект.

- В здании будет организовано помещение по проекту для людей, которые оказались в трудной ситуации, без работы в пандемию коронавируса. Это не бомжи, которые в жизни все потеряли и уже ничего не хотят. Это тоже люди, они оказались на улице, - заверял Александр.

Также он отметил, что его работа согласована с главой Искитимского района и сельсовета. Также в ближайшие дни он посетит правительство области.

Как пройдет встреча и будет ли создан приют - читайте подробности в ближайшее время.