Достиг 79 рублей доллар впервые со 2 апреля 2020

На отметке валюта не удержалась и затем немного откатилась. Евро уверенно превышает 91 рубль.

Но доллар ни минуты не продержался на отметке, откатившись затем до 78,58 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже достиг 79 рублей, следует из данных площадки. На таком уровне американская валюта не торговалась со 2 апреля, когда резкое падение цен на нефть спровоцировало ослабление рубля. Доллар поднялся до 79 рублей в 10:21 мск, но и минуты не продержался на отметке, откатившись затем до 78,58 рубля. К 11:00 мск доллар торговался по 78,71 рубля, сообщает Центробанк России.

Евро на максимуме с открытия торгов на момент публикации достигал 91,84 рубля. В тот момент евро прибавлял почти рубль к уровню открытия торгов. Затем рубль тоже немного укрепился до 91,39 рубля. На момент публикации евро стоил 91,5 рубля.

Индекс Мосбиржи растет на 1,14%. Индекс РТС прибавляет 0,73%. В лидерах по росту к 11 мск были «Сафмар» Михаила Гуцериева (+2,75%), «М. Видео» (+2,48%) и «Яндекс» (+1,65%). Среди дешевеющих акций — бумаги «Русснефти» (30% у семьи Гуцериевых), «Детского мира» и «Росбанка».

Контракты на поставку нефти Brent с исполнением в ноябре торгуются по $41,69 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи. Цена снижается на 0,55%. Утром нефть дешевела до $41,5 за баррель.