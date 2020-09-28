Педофил надругался над 14-летней девочкой в лифте

Подросток стояла на коленях перед незнакомцем, ее одежда была испачкана.

Педофил надругался над девочкой в лифте под Петербургом

Инцидент произошел в поселке Бугры Ленинградской области.

В Ленинградской области неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно 5-tv.ru, 27 сентября в лифте жилого дома в поселке Бугры педофил домогался до 14-летней девочки. Правоохранителям близкие пострадавшей восьмиклассницы рассказали, что днем они отдыхали на террасе на крыше дома на Петровском бульваре. В какой-то момент кто-то из членов семьи обратил внимание на слишком долго отсутствие девочки. На поиски отправилась одна женщин, находившаяся на террасе. Дама спустилась в подъезд и вызвала лифт. Когда открылись двери кабины, то в ней оказался незнакомый мужчина и пропавшая девочка. Подросток стояла на коленях перед незнакомцем, ее одежда была испачкана.

Девочка сразу же выскочила из лифта и побежала к родителям, а женщина задержала злоумышленника и вызвала полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины, надругавшегося над восьмиклассницей.