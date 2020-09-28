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Педофил надругался над 14-летней девочкой в лифте

17:45 28.09.2020
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Подросток стояла на коленях перед незнакомцем, ее одежда была испачкана.

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Педофил надругался над девочкой в лифте под Петербургом

Инцидент произошел в поселке Бугры Ленинградской области.

В Ленинградской области неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно 5-tv.ru, 27 сентября в лифте жилого дома в поселке Бугры педофил домогался до 14-летней девочки. Правоохранителям близкие пострадавшей восьмиклассницы рассказали, что днем они отдыхали на террасе на крыше дома на Петровском бульваре. В какой-то момент кто-то из членов семьи обратил внимание на слишком долго отсутствие девочки. На поиски отправилась одна женщин, находившаяся на террасе. Дама спустилась в подъезд и вызвала лифт. Когда открылись двери кабины, то в ней оказался незнакомый мужчина и пропавшая девочка. Подросток стояла на коленях перед незнакомцем, ее одежда была испачкана.

Девочка сразу же выскочила из лифта и побежала к родителям, а женщина задержала злоумышленника и вызвала полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины, надругавшегося над восьмиклассницей.

лифт педофил
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От редакции

Теперь в лифтах небезопасно?

Фиолетовый, 28 сентября 2020 18:01
НВР:
Да, в посёлке Бугры в лифт - я теперь ни ногой!

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