"Не пожаришь ему - не отжарят тебя": Мечтает о мужчине с большим мужским достоинством без "носков и котлет" девушка в Бердске

Кому котлеты, а кому большое мужское достоинство

- Что-то как-то скучно и тоскливо, осень. Кто-то пьет антидепрессанты, кто-то спортом корячится. А мне вот ничего для счастья не надо, почти. Ну разве что мужчинку какого-нибудь, такого простого, чтобы пресс был. Ну и член большой. Да и всё, пожалуй. Чтобы так приходил, отжаривал и сваливал в закат. И никаких тебе носков, котлет и "где моя рубашка?!"...Разве я многого прошу? Отправляю запрос во Вселенную, пусть мне повезёт, - пишет анонимная девушка в группе "Подслушано Бердск" соцсети "Вконтакте" сегодня, 28 сентября.

Пост утра понедельника вызвал бурную реакцию:

- Только ты ему зачем,- спросил Антон Иванов.

- Так-то неплохо предлагает - секс без обязательств, нормально, - написал Михаил Кутуков.

- Выезжаю! - откликнулся Влад Казанин.

- А этот тот же оратор, который вчера антидепрессанты спрашивал, я правильно понимаю? - уточнил Максим Антонов.

- Без котлет не вариант. Не пожаришь котлет ему - тебя не отжарят, - уверен Семён Суетов.