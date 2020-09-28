"Да пошел ты на ...": как не говорить лишнего и потом не жалеть, рассказал психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

Одно лишнее слово может навсегда испортить отношения или подорвать авторитет. Но сдержаться не всегда легко, ведь мы существа эмоциональные. Что же тогда делать?

Сказанные с горяча слова могут разрушить самые близкие отношение

Одно слово, сказанное "в сердцах" может дать трещину в отношениях или навсегда подорвать авторитет человека перед коллективом. Поэтому вопрос “Как не наговорить лишнего?” всегда остается актуальным. Отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

От обиды у людей часто вырываются слова, о которых они могут долго сожалеть. Несмотря на извинения, и казалось бы прощение - осадок остается навсегда.

И вроде бы все просто - не говори плохие вещи и всё, но это не так уж легко. Мы эмоциональные существа, и на эмоциях наш рациональный разум отодвигается в сторону.

Вариантов решения проблемы несколько:

Первое - нужно развивать свой эмоциональный интеллект.

Эмоциона́льный интелле́кт — это сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.

Второе - это не доводить до себя, партнера и ситуацию до предела. Если по нашему опыту определенные ситуации ничем хорошим не заканчивались, имеем смысл вовремя отступить и не раскачивать лодку. Конечно, ситуаций много и все они уникальные. Каждый случай стоит рассматривать отдельно. Но этот принцип поможет избежать скандалов на какое-то время.

Пока мы учимся договариваться, заявлять о себе и своих потребностях, конструктивно проявлять гнев и слУшать и слЫшать других людей, а также понимать и проявлять свои чувства тогда когда это нужно и сколько нужно.

И третье - иногда нужно просто промолчать. Попробуйте отойти и выпить воды - это даст время отвлечься. Некоторым людям помогает досчитать про себя до 10 (хотя бы до 7). Выйти погулять на какое-то время - тоже вариант, который может спасти.