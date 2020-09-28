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"Да пошел ты на ...": как не говорить лишнего и потом не жалеть, рассказал психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

18:30 28.09.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Одно лишнее слово может навсегда испортить отношения или подорвать авторитет. Но сдержаться не всегда легко, ведь мы существа эмоциональные. Что же тогда делать?

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Сказанные с горяча слова могут разрушить самые близкие отношение
Сюжет: Мне пора к психотерапевту?
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"Да пошел ты на ...": как не говорить лишнего и потом не жалеть, рассказал психотерапевт Тарас Иващенко из РигиОтпусти ребенка на свободу: как родителю понять, что дитя выросло и его нужно перестать опекать - отвечает психотерапевт Тарас Иващенко из РигиЕщё 14 новостей

Одно слово, сказанное "в сердцах" может дать трещину в отношениях или навсегда подорвать авторитет человека перед коллективом. Поэтому вопрос “Как не наговорить лишнего?” всегда остается актуальным. Отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

От обиды у людей часто вырываются слова, о которых они могут долго сожалеть. Несмотря на извинения, и казалось бы прощение - осадок остается навсегда.
И вроде бы все просто - не говори плохие вещи и всё, но это не так уж легко. Мы эмоциональные существа, и на эмоциях наш рациональный разум отодвигается в сторону.

Вариантов решения проблемы несколько:

Первое - нужно развивать свой эмоциональный интеллект.

Эмоциона́льный интелле́кт — это сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.

Второе - это не доводить до себя, партнера и ситуацию до предела. Если по нашему опыту определенные ситуации ничем хорошим не заканчивались, имеем смысл вовремя отступить и не раскачивать лодку. Конечно, ситуаций много и все они уникальные. Каждый случай стоит рассматривать отдельно. Но этот принцип поможет избежать скандалов на какое-то время.

Пока мы учимся договариваться, заявлять о себе и своих потребностях, конструктивно проявлять гнев и слУшать и слЫшать других людей, а также понимать и проявлять свои чувства тогда когда это нужно и сколько нужно.

И третье - иногда нужно просто промолчать. Попробуйте отойти и выпить воды - это даст время отвлечься. Некоторым людям помогает досчитать про себя до 10 (хотя бы до 7). Выйти погулять на какое-то время - тоже вариант, который может спасти.

как не говорить лишнего отношения психология советы психолога Тарас Иващенко
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