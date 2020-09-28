Цыганки обворовали за две минуты на 30 000 рублей старушку в маршрутке Бердска

А звонок потерпевшей в полицию обернулся вызовом скорой помощи. Рассказав о преступлении пожилая бердчанка отказалась подавать заявление о преступлении, хотя полицейские настаивали.

Водители бердских маршруток нередко не пускают цыганок в салон, чтобы имущество пассажиров осталось при них

Пожилую бердчанку на днях обворовали. 80-летняя женщина подозревает, что 30 тыс. рублей у нее украли цыганки в маршрутке. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказали родственники потерпевшей старушки.

Вера Ивановна сняла деньги со сберкнижки, чтобы сделать подарки родным — предвиделись подряд три дня рождения. Купюры, перемотанные чеком, она положила в сберегательную книжку и, а ту - в сумку. И закрыла на замок-молнию. Села в маршрутку: до дома нужно было доехать две остановки. Идти пешком даже небольшое расстояние пожилой женщине тяжело.

Вместе с ней на «Старом универмаге» зашли две молодые цыганки. Потом уже Вера Ивановна, прокручивая события того дня, вспомнила, что женщины не стали садиться, хотя были свободные места, а «терлись» возле нее. Пассажирки делали вид, что не могут удержаться на ногах, падают на нее при каждом маневре маршрутки. У одной из них на руке висела куртка.

Проехав одну остановку, цыганки вышли, шумно переговариваясь, под возмущения водителя. А дома пенсионерка обнаружила пропажу денег. Сумка при этом была закрыта, сберкнижка и кошелек оказались на месте.

Вера Ивановна вернулась в банк, попросила посмотреть камеры видеонаблюдения — может, там обронила. Нет. Поговорила с маршруточниками — не находил ли кто пачки денег. Тоже никаких следов. А потом поняла, что ее обчистили те самые цыганки в общественном транспорте. Ее уверенность подтвердили и водители маршруток.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», разъезжающих по городу цыганок маршруточники прекрасно знают, как и об их промысле. И буквально выгоняют из салона автобуса, чтобы сохранить имущество пассажиров. Поскольку кражи происходят постоянно, люди жалуются.

Пожилая бердчанка, переживая эмоционально произошедшее, позвонила в полицию, рассказала о случившемся. Но она не собиралась писать заявление, предполагая, что денег не все равно не найдут, а нервы вымотают. Однако из бердского отдела МВД ей несколько раз перезванивали, настойчиво предлагая написать заявление.

А когда полицейский пришел к ней домой, у Веры Ивановны подскочило давление — пришлось скорую помощь вызывать. Старушка, конечно, распереживалась из-за кражи денег и настойчивости полиции. Но она, находясь в здравом уме и трезво памяти не воспринимает произошедшее как трагедию всей жизни и старается как можно быстрее забыть неприятную и дорогостоящую для нее историю.

По информации из МВД, звонки в полицию о совершении преступления автоматически расцениваются как заявление. Впрочем, если человек в последствии отказывается, то «звонок его ни к чему не обязывает». Во всяком случае, навязываться полицейские не будут, «им есть чем заниматься», заверил дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов. Если люди хотят просто выговориться, то лучше звонить психологу.

- Разговоры по телефону записываются. Существует определенный контроль, процедура, подключение следователя. Если отказываются от заявления, то сотрудники просто время потратят. В любом случае звонок зафиксируют, но помощь-то должна быть адресной, а не виртуальной. Если человек не хочет писать заявление, его никто не заставит, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Страдымов.

По его словам, анонимно могут принимать звонки о готовящих событиях: например, человек намеревается спрыгнуть с моста:



- Здесь ничего сообщать о себе не надо. Полицейские, конечно, проедут и и посмотрят.

Хотя и в случае с бабушкой и цыганками, могут подключить участкового. Но без заявителя будет крайне сложно что-либо расследовать и установить.