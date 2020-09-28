Два человека серьёзно пострадали в такси, врезавшемся в дерево в Бердске
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Два человека серьёзно пострадали в такси, врезавшемся в дерево в Бердске

5:24:409/28/2020
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ДТП произошло сегодня, 28 сентября, на дороге в районе санатория «Рассвет».

Судя по фото с места происшествия, водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» с контактным телефоном «Яндекс.Такси» на заднем стекле, не справился с управлением на крутом повороте дороги. Основной удар о дерево пришёлся на водительскую дверь.

По сообщению очевидцев, к месту произошедшей аварии немедленно выдвинулись экипажи ГИБДД, скорой помощи и спасателей бердского ПСО МЧС.

На момент приезда спасателей, как рассказал сайту «Свидетель» начальник подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, пассажирку иномарки с места происшествия увезла бригада «скорой».

— Водителя при ударе зажало в салоне, для его освобождения потребовался аварийно-спасательный инструмент, — уточнил Сергей Валерьевич.

После того как молодого мужчину извлекли из покорёженного автомобиля, спасатели передали его медикам. Состояние пострадавших серьёзное.

Как прокомментировала сайту «Свидетель» Алла Дробинская, главврач бердской ЦГБ, 18-летний водитель «Соляриса» — в настоящее время в реанимации.

— У него перелом основания черепа, врачи борются за его жизнь, — рассказывает Алла Николаевна. — У 19-летней девушки пассажирки — черепно-мозговая травма. Она помещена в травматологическое отделение.

В настоящее время инспекторы ДПС второго полка ГИБДД выясняют причины произошедшего. Комментарий пресс-службы госавтоинспекции региона последует позже.

Источник: svidetel24.info

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