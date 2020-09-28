Два человека серьёзно пострадали в такси, врезавшемся в дерево в Бердске

ДТП произошло сегодня, 28 сентября, на дороге в районе санатория «Рассвет». Судя по фото с места происшествия, водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» с контактным телефоном «Яндекс.Такси» на заднем стекле, не справился с управлением на крутом повороте дороги. Основной удар о дерево пришёлся на водительскую дверь. По сообщению очевидцев, к месту произошедшей аварии немедленно выдвинулись экипажи ГИБДД, скорой помощи и спасателей бердского ПСО МЧС. На момент приезда спасателей, как рассказал сайту «Свидетель» начальник подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, пассажирку иномарки с места происшествия увезла бригада «скорой». — Водителя при ударе зажало в салоне, для его освобождения потребовался аварийно-спасательный инструмент, — уточнил Сергей Валерьевич. После того как молодого мужчину извлекли из покорёженного автомобиля, спасатели передали его медикам. Состояние пострадавших серьёзное. Как прокомментировала сайту «Свидетель» Алла Дробинская, главврач бердской ЦГБ, 18-летний водитель «Соляриса» — в настоящее время в реанимации. — У него перелом основания черепа, врачи борются за его жизнь, — рассказывает Алла Николаевна. — У 19-летней девушки пассажирки — черепно-мозговая травма. Она помещена в травматологическое отделение. В настоящее время инспекторы ДПС второго полка ГИБДД выясняют причины произошедшего. Комментарий пресс-службы госавтоинспекции региона последует позже.
ДТП произошло сегодня, 28 сентября, на дороге в районе санатория «Рассвет».
Судя по фото с места происшествия, водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» с контактным телефоном «Яндекс.Такси» на заднем стекле, не справился с управлением на крутом повороте дороги. Основной удар о дерево пришёлся на водительскую дверь.
По сообщению очевидцев, к месту произошедшей аварии немедленно выдвинулись экипажи ГИБДД, скорой помощи и спасателей бердского ПСО МЧС.
На момент приезда спасателей, как рассказал сайту «Свидетель» начальник подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, пассажирку иномарки с места происшествия увезла бригада «скорой».
— Водителя при ударе зажало в салоне, для его освобождения потребовался аварийно-спасательный инструмент, — уточнил Сергей Валерьевич.
После того как молодого мужчину извлекли из покорёженного автомобиля, спасатели передали его медикам. Состояние пострадавших серьёзное.
Как прокомментировала сайту «Свидетель» Алла Дробинская, главврач бердской ЦГБ, 18-летний водитель «Соляриса» — в настоящее время в реанимации.
— У него перелом основания черепа, врачи борются за его жизнь, — рассказывает Алла Николаевна. — У 19-летней девушки пассажирки — черепно-мозговая травма. Она помещена в травматологическое отделение.
В настоящее время инспекторы ДПС второго полка ГИБДД выясняют причины произошедшего. Комментарий пресс-службы госавтоинспекции региона последует позже.