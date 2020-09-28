Выплаты и пособия: 4 важных изменения с 1 октября 2020. Кому достанутся деньги

Изменятся коснутся не только правил начисления детских пособий и пенсий.

Все о важных изменениях в стране для семей с детьми

Несколько изменений ожидают получателей социальных выплат c 1 октября 2020 года. Перечень важных перемен, которые начнут действовать уже через несколько дней.

Конец путинским выплатам

Получить путинские пособия на детей до 16 лет могут только те семьи, которые не подавали заявления раньше. С 1 октября заявления на 5 000 рублей и 10 000 рублей перестанут принимать. Речь идёт о следующих выплатах:

на детей до трёх лет в размере 5 000 рублей (за три месяца – 15 тысяч);

– единовременное пособие на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей;

– единовременное пособие на всех детей до 16 лет в размере 10 000 рублей.

Таким образом, если семья в сентябре подаст заявку впервые, ей разом перечислят все причитающиеся деньги.

Подать заявление на выплату может любой из родителей через портал госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ. В документе необходимо указать личные реквизиты заявителя.

Новый «МИР»

Переход на карту национальной платёжной системы для выплат социальных пособий планировали завершить ещё летом, но в итоге срок перенесли. 1 октября – день, когда выплаты начнут перечислять только на карту «МИР».

Изменения касаются следующих пособий:

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком;

- пособие по безработице;

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;

- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.

Есть и альтернативы. Тем, кто не заинтересован в новой карте, предлагают получать деньги на карту, не привязанную к банку (к примеру, сберегательный счёт) или наличными на почте.

Последний срок для предпринимателей

Пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей выплачивалось в повышенном размере. Такая мера касалась тех бизнесменов, кто прекратил свою деятельность после 1 марта. На три месяца им назначалось пособие в размере 12 130 рублей.

Перестанут продлевать выплаты и тем россиянам, которые утратили право на получение пособие после 1 марта.

Деньги или услуга

Федеральные льготники, которые имеют право на набор социальных услуг, могут выбрать, в каком виде они будут их получать в 2021 году. Сделать это нужно до 1 октября. Есть два варианта – натуральная форма либо денежный эквивалент. Во втором случае можно получить 1 155 рублей 06 копеек.

Из привычных выплат останутся только пособия на детей от 3 до 7 лет. Их малообеспеченные семьи будут получать до конца 2020 года. Накануне президент России Владимир Путин предложил увеличить размер выплат в 2021 году.