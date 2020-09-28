Мертвой нашли пропавшую без вести на шашлыках 3-летнюю девочку

Родители обратились за помощью. В поисках в Свердловской области участвовали полицейские, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Как погиб ребенок?

Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой в реке

Под Каменском-Уральским нашли тело девочки, которая пропала, пока ее родители жарили шашлыки на берегу реки.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, ребенок пропал накануне неподалеку от села Покровское. Ее родители отдыхали с шашлыками на берегу реки Камышенка, а девочка осталась без присмотра.

Родители обратились за помощью. В поисках участвовали полицейские, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В итоге тело девочки нашли в реке. По словам следователя, при внешнем осмотре тела умершей признаков криминальной смерти не нашли.