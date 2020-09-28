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Кремль не боится обвала рубля. Но сроки восстановления курса не назвал

18:26 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее 28 сентября курс доллара в моменте поднялся до 79 рублей. Последний раз этой отметки он достигал 2 апреля 2020 года.

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В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что рубль вскоре сумеет восстановить свои утерянные позиции.

«Волатильность курса имеет место быть, но в то же время недавнее прошлое показывает, что она двусторонняя. Рубль восстановится. <…> Нет сомнений, что потом произойдет восстановление позиций рубля», — сказал Песков.

В то же время он не назвал, в какие именно сроки произойдет это восстановление валюты.

Ранее в этот же день курс доллара в моменте поднялся до 79 рублей. Последний раз этой отметки он достигал 2 апреля.

В настоящее время доллар на Московской бирже торгуется в районе 78,7 рубля.

доллар курс ослабление рубль Дмитрий Песков
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