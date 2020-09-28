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Упала с кровати и 3 часа просила о помощи в больнице пенсионерка с COVID-19

19:06 28.09.2020
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Родственники направили жалобы в прокуратуру Уфы, региональный Минздрав и другие инстанции.

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В больнице Уфы пенсионерка три часа лежала на полу и просила о помощи

В инфекционном госпитале Уфы пожилая пациентка упала с кровати и не могла подняться самостоятельно. В течение трех часов пенсионерка звала на помощь, однако никто из медиков к ней не подходил.

Видеозапись инцидента опубликовала невестка пострадавшей Элина Ахмерова в своем Instagram. Кадры были сделаны соседкой по палате.

В ролике видно, как женщина лежит на полу и тянется к перекладине кровати. У нее не получается подняться и она продолжает лежать и стонать. На койке рядом находится еще одна пенсионерка.

«Дверь закрыта наглухо, мы никому не нужны, мы отсюда не вылезем», — отметила автор ролика, которая не смогла оказать помощь соседке по палате.

По словам Ахмеровой, ее свекровь доставили в больницу 18 сентября с подозрением на COVID-19. Видео прислали семье спустя неделю.

«Халатность врачей просто ужасает! У мамы температура 39,4, полдня никто даже не подходит», — уточняется в посте.

Родственники направили жалобы в прокуратуру, региональный Минздрав и другие инстанции.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Ирина, 28 сентября 2020 19:36
у нас такое же отношение медиков к пациентам, тоже наплевательское.
Аноним, 28 сентября 2020 19:51
На месте соседки разнесла бы дверь Как не помочь женщине поднятьсяВдвоем бы справились Такая же тетя,которой все пофиг

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