Упала с кровати и 3 часа просила о помощи в больнице пенсионерка с COVID-19

В инфекционном госпитале Уфы пожилая пациентка упала с кровати и не могла подняться самостоятельно. В течение трех часов пенсионерка звала на помощь, однако никто из медиков к ней не подходил.
Видеозапись инцидента опубликовала невестка пострадавшей Элина Ахмерова в своем Instagram. Кадры были сделаны соседкой по палате.
В ролике видно, как женщина лежит на полу и тянется к перекладине кровати. У нее не получается подняться и она продолжает лежать и стонать. На койке рядом находится еще одна пенсионерка.
«Дверь закрыта наглухо, мы никому не нужны, мы отсюда не вылезем», — отметила автор ролика, которая не смогла оказать помощь соседке по палате.
По словам Ахмеровой, ее свекровь доставили в больницу 18 сентября с подозрением на COVID-19. Видео прислали семье спустя неделю.
«Халатность врачей просто ужасает! У мамы температура 39,4, полдня никто даже не подходит», — уточняется в посте.
Родственники направили жалобы в прокуратуру, региональный Минздрав и другие инстанции.