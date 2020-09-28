Упала с кровати и 3 часа просила о помощи в больнице пенсионерка с COVID-19

Родственники направили жалобы в прокуратуру Уфы, региональный Минздрав и другие инстанции.

В больнице Уфы пенсионерка три часа лежала на полу и просила о помощи

В инфекционном госпитале Уфы пожилая пациентка упала с кровати и не могла подняться самостоятельно. В течение трех часов пенсионерка звала на помощь, однако никто из медиков к ней не подходил.

Видеозапись инцидента опубликовала невестка пострадавшей Элина Ахмерова в своем Instagram. Кадры были сделаны соседкой по палате.

В ролике видно, как женщина лежит на полу и тянется к перекладине кровати. У нее не получается подняться и она продолжает лежать и стонать. На койке рядом находится еще одна пенсионерка.

«Дверь закрыта наглухо, мы никому не нужны, мы отсюда не вылезем», — отметила автор ролика, которая не смогла оказать помощь соседке по палате.

По словам Ахмеровой, ее свекровь доставили в больницу 18 сентября с подозрением на COVID-19. Видео прислали семье спустя неделю.

«Халатность врачей просто ужасает! У мамы температура 39,4, полдня никто даже не подходит», — уточняется в посте.

Родственники направили жалобы в прокуратуру, региональный Минздрав и другие инстанции.