Стало известно, когда отремонтируют оставшийся без нового асфальта участок ул. Ленина в Бердске

УЖКХ готово заплатить подрядчику 3 млн рублей за составление сметы и проекта реконструкции 600-метрового отрезка от ул. Кирова до ул. Спортивной. Что сделают на последнем участке главной магистрали города?

Ул. Ленина наконец отремонтируют до конца

Управление ЖКХ Бердска объявило аукцион на поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт проезжей части ул. Ленина — на участке от ул. Кирова до ул. Спортивной. Это последний отрезок главной магистрали города, оставшийся без реконструкции.

Напомним, что глобально ремонтировать ул. Ленина в Бердске начали еще в 2014 году. Появились не только новый асфальт на дороге, но и новые тротуары, деревья, освещение и ограждение. Такой же ремонт ожидается и на последнем неотремонтированном пока участке улицы.

Аукцион назначен на 7 октября 2020 года. До этой даты принимаются заявки от потенциальных участников. Составить сметы и проект победителю торгов необходимо до 1 апреля 2021 года. Бердский бюджет готов заплатить за это более 3 млн рублей. Видимо, летом следующего года проведут и саму реконструкцию.

Строительная длина дороги – ул. Ленина 601 м. Ширина проезжей части – 14 м (при необходимости привести к нормативному показателю). И проезжая часть, и тротуары закатают асфальтобетоном.

При непосредственном примыкании проезжей части (парковочного кармана) к пешеходному тротуару нужно предусмотреть устройство разделительной клумбы не менее 1,5 м.

Ограждение пешеходных тротуаров от проезжих частей (тип ограждения – ранее примененный при реконструкции ул. Лунная, материал – сталь оцинкованная (горячее цинкование)

Озеленение – замена аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, устройство травяных газонов, укладка декоративной плитки.

Предусмотреть модернизацию и установку новых светофорных объектов: на перекрестках ул. Ленина - ул. Спортивная, ул. Ленина – ул. Кирова. В рамках капитального ремонта обеспечить выезды с перекрестка одновременно с двух полос движения. Создать регулируемый пешеходный переход в районе здания ул. Ленина 122.

Предусмотреть капитальный ремонт линии уличного освещения, по аналогии с капитальным ремонтом ул. Ленина (от ул. Попова до ул. Герцена). В качестве приборов освещения использовать приборы освещения примененные ранее.

Предусмотреть организацию отведения поверхностных вод путем устройства централизованной ливневой канализации, а также обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения.