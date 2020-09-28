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Стало известно, когда отремонтируют оставшийся без нового асфальта участок ул. Ленина в Бердске

19:19 28.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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УЖКХ готово заплатить подрядчику 3 млн рублей за составление сметы и проекта реконструкции 600-метрового отрезка от ул. Кирова до ул. Спортивной. Что сделают на последнем участке главной магистрали города?

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Ул. Ленина наконец отремонтируют до конца

Управление ЖКХ Бердска объявило аукцион на поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт проезжей части ул. Ленина — на участке от ул. Кирова до ул. Спортивной. Это последний отрезок главной магистрали города, оставшийся без реконструкции.

Напомним, что глобально ремонтировать ул. Ленина в Бердске начали еще в 2014 году. Появились не только новый асфальт на дороге, но и новые тротуары, деревья, освещение и ограждение. Такой же ремонт ожидается и на последнем неотремонтированном пока участке улицы.

Аукцион назначен на 7 октября 2020 года. До этой даты принимаются заявки от потенциальных участников. Составить сметы и проект победителю торгов необходимо до 1 апреля 2021 года. Бердский бюджет готов заплатить за это более 3 млн рублей. Видимо, летом следующего года проведут и саму реконструкцию.

Строительная длина дороги – ул. Ленина 601 м. Ширина проезжей части – 14 м (при необходимости привести к нормативному показателю). И проезжая часть, и тротуары закатают асфальтобетоном.

При непосредственном примыкании проезжей части (парковочного кармана) к пешеходному тротуару нужно предусмотреть устройство разделительной клумбы не менее 1,5 м.

Ограждение пешеходных тротуаров от проезжих частей (тип ограждения – ранее примененный при реконструкции ул. Лунная, материал – сталь оцинкованная (горячее цинкование)

Озеленение – замена аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, устройство травяных газонов, укладка декоративной плитки.

Предусмотреть модернизацию и установку новых светофорных объектов: на перекрестках ул. Ленина - ул. Спортивная, ул. Ленина – ул. Кирова. В рамках капитального ремонта обеспечить выезды с перекрестка одновременно с двух полос движения. Создать регулируемый пешеходный переход в районе здания ул. Ленина 122.

Предусмотреть капитальный ремонт линии уличного освещения, по аналогии с капитальным ремонтом ул. Ленина (от ул. Попова до ул. Герцена). В качестве приборов освещения использовать приборы освещения примененные ранее.

Предусмотреть организацию отведения поверхностных вод путем устройства централизованной ливневой канализации, а также обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения.

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От редакции

К тому времени пора будет заново все ремонтировать?

Аноним, 28 сентября 2020 21:12
Т.е. косвенно вы подтверждаете, что участок ул. Ленина между улицами Герцена и Кирова тоже распродан, как и часть Первомайской, и часть Комсомольской напротив базара? И ни какого ремонта там не будет.

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