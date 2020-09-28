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Ужесточили госпитализацию пациентов с ОРВИ и пневмонией из-за коронавируса в России

19:36 28.09.2020 Фото: Nso.ru
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Их будут помещать в специальные боксы до получения результатов тестирования на наличие COVID-19.

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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября. Соответствующий приказ был утвержден Минздравом РФ и опубликован на портале правовой информации.

Документом предусматривается, что пациентов с тяжелым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в специальные боксы или боксированные палаты до получения результатов тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Лица с отрицательными результатами теста будут размещены в палатах на 2-4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат. В случае выявления коронавируса человек будет переведен в специальную медорганизацию, осуществляющую медицинскую помощь в стационарных условиях для работы с данной категорией граждан.

Кроме того, приказом предусмотрено создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей на базе Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России. Данный центр будет взаимодействовать с ранее созданными центрами по вопросам организации оказания медпомощи пациентам с тяжелыми и осложненными формами гриппа, а также оказывать консультативную помощь региональным центрам в работе с указанной категорией пациентов.

"Указанные нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медицинской помощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, но и с тяжелыми и осложненными формами гриппа", - сообщили в Минздраве России.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 151 438 случаев заражения, выздоровели 943 218 человек, умерли 20 324. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

COVID-19 бокс коронавирус новый порядок пациент
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От редакции

Ковидных больных станет меньше?

Аноним, 28 сентября 2020 20:25
Особенно смешно читать про это, живя в Бердске и пользуясь "услугами" местных медиков во главе с Дробинской... Это где же она на всех отдельных боксов наберёт?

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