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Врезался в дерево у санатория "Сибиряк" и попал в реанимацию 18-летний таксист в Бердске

19:57 28.09.2020 Фото: Сергей Болдырев/АвтоБердск
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19-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму. Спасателям пришлось вырезать пострадавших из покореженной иномарки.

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Два человека серьёзно пострадали в такси, врезавшемся в дерево в Бердске

ДТП произошло сегодня, 28 сентября, на дороге в районе санатория «Сибиряк» в Бердске.

Судя по фото с места происшествия, водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» с контактным телефоном «Яндекс.Такси» на заднем стекле, не справился с управлением на крутом повороте дороги. Основной удар о дерево пришёлся на водительскую дверь.

По сообщению очевидцев, к месту произошедшей аварии немедленно выдвинулись экипажи ГИБДД, скорой помощи и спасателей бердского ПСО МЧС - водителя при ударе зажало в салоне, передает АвтоБердск.

18-летний водитель находится в реанимации, у 19-летней девушки пассажирки  черепно-мозговая травма.

Авария произошла в 15.15 понедельника. Водитель 2002 года рождения двигался со стороны улицы Зелёная Роща в сторону санатория «Сибиряк».

дерево ДТП не справился с управлением таксист черепно-мозговая травма
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