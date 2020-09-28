Путин поставит прививку от COVID-19 и поедет в Сеул

Президент РФ в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой сообщил, что воспользуется российской вакциной.

Путин приедет в Сеул после прививки от COVID-19, сообщили в Южной Корее

Президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Республику Корея после того, как сделает прививку от COVID, сообщила администрация южнокорейского президента.

Как сообщает сайт Кремля, 28 сентября состоялся телефонный разговор Путина с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду", - приводит пресс-служба слова президента РФ в ответ на призыв Мун Чжэ Ина посетить Сеул по мере стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы обстоятельно обсудить развитие двухсторонних отношений.

Как сообщает администрация, южнокорейский президент высоко оценил активное сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из предложенной им ранее концепции "9 мостов", которое продолжается, несмотря на сложности, связанные с пандемией.

Он также призвал российского коллегу приложить совместные усилия для достижения скорейших результатов на переговорах по соглашению о свободной торговле услугами и инвестициям, в создании на территории Приморья специализированной промышленной зоны для южнокорейских предприятий и в других реализуемых проектах сотрудничества.