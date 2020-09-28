После таинственной гибели дочери Конкина Софии в бассейне возбудил уголовное дело СК

СК возбудил уголовное дело после гибели дочери актера Конкина

Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как 32-летняя женщина утонула в бассейне фитнес-центра в столице. Об этом сообщило главное следственное управление СК по Москве.

Речь идет о дочери актера Владимира Конкина Софии. О том, что умершая после госпитализации из фитнес-центра женщина была дочерью Конкина.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, из фитнес-центра, расположенного в центре Москвы, 22 сентября этого года в больницу была доставлена 32-летняя женщина, которая, несмотря на оказанную медпомощь, скончалась. Предварительной причиной смерти было названо «утопление в пресной воде».

Для установления точной причины ее смерти, как указывается в сообщении, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи также изучают должностные инструкции, которые определяют действия сотрудников фитнес-клуба по соблюдению правил поведения в бассейне клуба.

О смерти дочери Конкина Софии стало известно 24 сентября, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Она утонула в бассейне московского фитнес-клуба Jump.