Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ 29 сентября можно в Бердске. Где узнать свой статус?

Брендированные "Газели" белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» будут стоять в Бердске 6 часов.

Сдать бесплатный анонимный тест на ВИЧ смогут бердчане 29 сентября

29 сентября на площадке Праздничная, в районе кинотеатра «Орион» любой желающий может пройти экспресс-тестирование на антитела к ВИЧ.

Ежегодно в городах России проходит Всероссийская акция по бесплатному анонимному и добровольному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Узнаваемые мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные Газели белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» на бортах в этом году проедут более 200 городов в 45 регионах.

Акция станет самой масштабной за последние годы, что в совокупности позволит рассказать о проблеме ВИЧ/СПИДа людям, проживающим на всей территории России.

С 29 сентября по 2 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 населенных пунктах Новосибирской области. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

ВИЧ может заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, социальный статус, но с ней можно бороться: при грамотной терапии с ВИЧ можно и нужно жить. Об этом будет идти речь на образовательных семинарах, которые пройдут в городах проведения акции. На лекциях для врачей первичного звена эксперты расскажут об особенностях дотестового и послетестового консультирования, а в обучающих фильмах будут наглядно показаны различные модели диалога и роли врачей при консультировании пациентов.

Помимо мероприятий для профессионального сообщества в рамках акции пройдут общешкольные родительские собрания. Учителя и родители школьников узнают о путях передачи ВИЧ-инфекции, о том, как рассказать молодежи о ВИЧ и грамотно ответить на возникающие вопросы. Это станет основой их дальнейшего безопасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции и других заболеваний.

Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции, передает пресс-центр мэрии Бердска.

Пройти тест на ВИЧ можно будет на площадке Праздничная, около кинотеатра «Орион» с 12:00 до 18:00.