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Война в Крабахе: погибли еще 28 военнослужащих, потери армянской стороны достигли 59 человек

21:28 28.09.2020 Фото: Reuters
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Большая часть погибших — молодые люди 2000-2002 годов рождения, следует из списка. В ходе конфликта ранены более 100 военных и убиты 16 силовиков. Смотрите список погибших и видео.

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Нагорный Карабах сообщил о гибели еще 28 военных

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовала список из еще 28 военнослужащих, которые погибли в ходе столкновений в Нагорном Карабахе 28 сентября, число жертв среди армянских военных увеличилось до 59, сообщил Sputnik Армения.

Большая часть погибших — люди 2000-2002 годов рождения, следует из списка.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в ходе конфликта были ранены более 100 военных и убиты 16 силовиков.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.

военные Нагорный Карабах наступление обстреляли число жертв Шушан Степанян
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