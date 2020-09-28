"Шулерский трюк" с расчетом МРОТ вместо борьбы с бедностью раскритиковал Сергей Миронов

Депутат Сергей Миронов раскрыл "шулерский трюк" Минтруда с расчётом МРОТ

Депутат Госдумы, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал новый способ расчёта МРОТ, предложенный Министерством труда и соцзащиты РФ.

Ранее проект изменений, разработанный в ведомстве, был утверждён кабмином. Инициатива предполагает отказ от учёта фактической стоимости минимальной потребительской корзины. Вместо этого за основу вычислений минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума предлагается взять в качестве необходимого порога 42% от средней зарплаты по России.

Миронов, однако, убеждён, что такой шаг приведёт к окончательному отрыву властей от настоящей картины жизни граждан. Заявление депутата имеется в распоряжении канала Царьград.

-Шулерский трюк с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране, - оценил новую методику он.

Миронов добавил, что, хотя потребительская корзина не является идеальным критерием для установления МРОТ, этот способ, по крайней мере, основан на реальности и настоящих ценах на самое необходимое. Минтруд же выступает за учёт абстрактных величин, своего рода "средней температуры по больнице".