28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

"Шулерский трюк" с расчетом МРОТ вместо борьбы с бедностью раскритиковал Сергей Миронов

22:04 28.09.2020 Фото: Википедии
1 0

Предложенная новая методика Минтруда предполагает отказ от анализа фактической стоимости минимальной потребительской корзины: средняя температура по больнице.

% name% title
Депутат Сергей Миронов раскрыл "шулерский трюк" Минтруда с расчётом МРОТ

Депутат Госдумы, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал новый способ расчёта МРОТ, предложенный Министерством труда и соцзащиты РФ.

Ранее проект изменений, разработанный в ведомстве, был утверждён кабмином. Инициатива предполагает отказ от учёта фактической стоимости минимальной потребительской корзины. Вместо этого за основу вычислений минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума предлагается взять в качестве необходимого порога 42% от средней зарплаты по России.

Миронов, однако, убеждён, что такой шаг приведёт к окончательному отрыву властей от настоящей картины жизни граждан. Заявление депутата имеется в распоряжении канала Царьград.

-Шулерский трюк с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране, - оценил новую методику он.

Миронов добавил, что, хотя потребительская корзина не является идеальным критерием для установления МРОТ, этот способ, по крайней мере, основан на реальности и настоящих ценах на самое необходимое. Минтруд же выступает за учёт абстрактных величин, своего рода "средней температуры по больнице".

бедность зарплаты кабмин минимум потребительская корзина Сергей Миронов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Государство не даст разбогатеть?

Поросёнок Пётр, 28 сентября 2020 22:41
Ой, ой, пламенный оппозиционЭр Миронов

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибла российская туристка на курорте в Турции. Врачи не смогли спасти
23:02 28-09-2020
Погибла российская туристка на курорте в Турции. Врачи не смогли спасти
29 сентября - Всемирный день сердца
22:23 28-09-2020
29 сентября - Всемирный день сердца
Скончался личный фотограф Брежнева
22:10 28-09-2020
Скончался личный фотограф Брежнева
"Шулерский трюк" с расчетом МРОТ вместо борьбы с бедностью раскритиковал Сергей Миронов 1
22:04 28-09-2020
После таинственной гибели дочери Конкина Софии в бассейне возбудил уголовное дело СК
21:51 28-09-2020
После таинственной гибели дочери Конкина Софии в бассейне возбудил уголовное дело СК
Война в Крабахе: погибли еще 28 военнослужащих, потери армянской стороны достигли 59 человек
21:28 28-09-2020
Война в Крабахе: погибли еще 28 военнослужащих, потери армянской стороны достигли 59 человек
Введут ли карантин из-за коронавируса? Рассказала Анна Попова
21:21 28-09-2020
Введут ли карантин из-за коронавируса? Рассказала Анна Попова
БердскБесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ 29 сентября можно в Бердске. Где узнать свой статус?
21:10 28-09-2020
Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ 29 сентября можно в Бердске. Где узнать свой статус?
Кому положено выплачивать две пенсии, рассказал эксперт
20:39 28-09-2020
Кому положено выплачивать две пенсии, рассказал эксперт
Путин поставит прививку от COVID-19 и поедет в Сеул 1
20:30 28-09-2020
Путин поставит прививку от COVID-19 и поедет в Сеул