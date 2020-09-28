Погибла российская туристка на курорте в Турции. Врачи не смогли спасти

68-летняя женщина отдыхала в 5-звездочном отеле в провинции Анталья. Она отправилась купаться на пляж возле гостиницы.

Пожилая россиянка умерла во время отдыха на курорте в Турции

Российская туристка погибла во время отпуска в Турции. Об этом сообщает news-turk.ru.

По информации издания, россиянка Людмила Жарова отдыхала в пятизвездочном отеле в курортном поселке, расположенном в провинции Анталья. В один из дней 68-летняя женщина отправилась купаться на пляж, который находился рядом с гостиницей. Плавая в море, россиянка начала тонуть.

Очевидцы заметили, как женщина пошла на дно. Жарову удалось вытащить из воды и вызвать скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики доставили ее в ближайшую клинику, однако спасти пожилую женщину не удалось.