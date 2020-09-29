Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

АО БЭМЗ требуются:
- Завхоз
- Токарь, 5-6 разряд
- Контролер деталей и приборов
- Комплектовщик изделий и инструмента (возможно обучение)
- Инженер-конструктор (проектирование электромеханических устройств)
- Специалист по охране труда
- Кладовщик (металл)
- Электромонтер по ремонту электрооборудования
- Слесарь-ремонтник 6 разряд
- Слесарь механосборочных работ
- Прессовщик изделий из пластмасс
- Наладчик автоматов и полуавтоматов
- Уборщик территории
- Уборщик производственных помещений
- Столяр (возможно обучение)
Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38
А то нытики утверждают что ничего нет
Объясняю, зарплата складывается, из того сколько сделал, детали копеечные 3 рубля, 6 рублей, в месяц выходит около 1500 рублей, плюс платят за вредность, районный коофициент и еще там что то.
Зарплата состоит из мелких деталей, когда человек проработав там месяц осознает, что оно нафиг не надо и уходит, то его лишают всех этих мелких деталей и приплюсовывают долг за обучение.
Вот об том сразу не говорят, не выдают там рабочею одежду, работают в своих старых тряпках, нет столовой, приносят еду в салафановых пакетах, рабочих людей нет, больше всего начальства, высокомерные, молчаливые, как бы непонимающие, кто ты такой и что тебе здесь нужно, сами в производстве деталей ничего не знают, вообще ничего не понимают, кроме из какого металла состоит деталь и больше ничего не знают, чугун, силюминий, все.
Если з/п официальная, то ее по закону должны выплачивать двумя частями в месяц (зарплата + аванс).
И эти вещи проверяются налоговиками автоматически и никаких задержек быть не может в принципе.
Работайте честно вбелую и не будет проблем.
Указанный работодатель кстати вбелую платит, как и все нормальные.
И эти вещи проверяются налоговиками автоматически и никаких задержек быть не может в принципе."
Малыш теоретик, тебе сколько годиков? Два? Три? Про двойную бухгалтерию, которая практически официально с 1994 года в России, не знает только ленивый или проплаченный троль!
Это ж каким врагом самому себе надо быть чтобы согласиться на ущемление своих прав и работать всерую/вчерную?
Еще раз: речь про белую зарплату и никаких двойных бухгалтерий там нет. Ваши 90-е вообще закончились давно кстати, если вдруг вы из леса только что вышли
Больше всех в колхозе работала лошадь , но председателем она так и не стала, а вместо пенсии пошла на колбасу!
"вбелую и не будет проблем."
Скажи кому есть максимальная прибыль от работы в серую работадателю платящему за работника 50% от его зарплаты государству или работнику который максимум выиграет 6% , вместо 13% работая на пол ставки??? Разница в прибыли работы в серую работяги и работодателя??? Конечно же виноват коварный работник утаивший аж 1,5 косаря у государства или работадатель, не отдавший 10-12 и более тысяч государству за работника!!! Разница в 10 раз! Но виновата по прежнему трудяга с 1,5 тысячими рублей???? Самому не смешно от своего бреда, тем кто обвиняет работяг во всех смертных грехах и делает из барыг белых и пушистых???
Посадили людей на сдельщину, так кому при этом надо учить молодых? Спецов в пенсионном возрасте убирают, конкретно про электронщика знаю точно, а, якобы ищут, молодого и опытного. Откуда он возмëтся? Родится такой что-ли сразу и готов за 20-25 тысяч работать. Смешно и грустно одновременно. Много заказов потерял и почти развалился завод, именно из-за отсутствия преемственности.
Никогда там не работал и ни за что не пойду! Лучше буду в чёрную на дядю, он за свою производство переживает, а эти за ЗП только ходят.
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То-то из сёл и деревень бегут, видать с жиру, от проданных излишков!
Писали в сети те, кто всерьез занимался с/х - разводил коров, корма свои - вспахал, посеял, заготовил, накормил, мясо-молоко и т.д. Все по науке с соблюдением всех норм.
Так вот - получилось невыгодно, даже с учетом грантов и кредитов с малой ставкой, которые иногда перепадали. В нашей стране с/х невыгодно! Это политика государства - задавить производителя налогами.
Поэтому не давайте советы, если не знаете, как там дела обстоят в этой области. Конечно, хотелось бы, чтобы с/х у нас было на высоте - НО, видно время еще не пришло. Увы...
Написанные комментарии - правда.
Из хорошего: даже удивило. Территория завода содержится в очень хорошем состоянии. Правда все здания, кроме пары, в обшарпанном виде.
Был там года 2,5 назад.