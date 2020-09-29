Когда будет Всемирный день улыбки в 2020 году?

Всемирный день улыбки начали отмечать в мире всего 21 год назад. Торжество быстро набирает популярность и уже добралось до нашей страны

Всемирный день улыбки начали отмечать в мире всего 21 год назад. Торжество быстро набирает популярность и уже добралось до нашей страны. Рассказываем, как и когда можно отметить этот день в 2020 году.

О пользе улыбки знают, наверное, все. Улыбающиеся люди выглядят моложе, живут дольше и располагают к себе окружающих. Поэтому неудивительно, что в мире существует такой праздник, как День улыбки. Удивительно то, что появился он лишь в 1999 году.

Таким образом, в первую пятницу октября 2020 года, то есть 2 октября, мы будет отмечать 21-й Всемирный день улыбки. Почему такая странная дата? Ответ прост: это торжество всегда выпадает на пятницу, потому пятница сама по себе располагает к улыбке (ведь впереди целых два выходных), а в октябре празднование проходит потому, что октябрь - это середина осени, когда у многих начинается хандра (День улыбки же призван эту хандру прогнать).

Кстати, у праздника даже есть свой девиз - «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке!»

История

Первое официальное празднование Дня улыбки прошло в 1999 году. А появилось это торжество благодаря Харви Боллу. Если вы не слышали о нем, то наверняка слышали что-то о смайлике, так вот Харви Болл - это тот человек, который этот смайлик придумал. Правда, сделал он это не в 1999 году, а в 1963-м. Вот как это было…

Именно в 1963 году Болл получил от одной американской страховой компании заказ на изготовление символа для рекламной акции, целью которой было поднять боевой дух сотрудников, подбодрить их. Дело в том, что в то время из-за слияния с другой фирмой работники компании не были уверены в завтрашнем дне, поэтому сделались раздражительными, растерянными и грустными, что не очень хорошо отражалось на бизнесе.

Недолго думая, Харви Болл нарисовал улыбающуюся рожицу желтого цвета и получил за это 45 долларов. Стоит отметить, что эти 45 долларов - это все, что художник заработал на своем изобретении, хотя его детище очень быстро приобрело мировую известность.

Между тем сначала придуманный Боллом символ был сделан в виде значка и выдан служащим и клиентам страховой компании, воспользовавшейся услугами художника. Причем значки со смайликом имели такой успех, что фирме пришлось выпустить еще более 10 тысяч экземпляров.

А спустя 10 лет смайлик стал популярен во всем мире. Случилось это после того, как два брата из Испании придумали для него слоган - Have a Happy Day. Желтая рожица с таким слоганом стала настоящим хитом и вскоре появилась на различной сувенирной продукции - от открыток до футболок. А почтовая служба США даже выпустила марку со смайликом.

А в 1999 году Харви Болл основал «Всемирную корпорацию улыбок», вся прибыль которой и ныне идет на благотворительность. В том же году художник учредил Всемирный день улыбки. По задумке изобретателя смайлика, этот день должен быть посвящен хорошему настроению.

С тех пор идея находит все большее число сторонников. Люди по всему миру с удовольствием отмечают День улыбки.

Традиции

В этот день устраиваются разнообразные флешмобы. Обычно люди собираются на каком-нибудь открытом пространстве и выстраиваются там в форме смайлика.

Также в первую пятницу октября принято делать радостные селфи со смайликами и делиться ими в соцсетях. Таким образом, интернет-пользователя пытаются поднять настроение другим людям, то есть сделать то, к чему нас призывал Харви Болл, - «помочь появиться хотя бы одной улыбке».

Кроме того, в честь праздника проводятся различные мероприятия в детских садиках, школах и вузах. Это конкурсы на лучший рисунок или посвященные улыбке семинары. Например, некоторые учебные заведения вешают на входе Доску добрых пожеланий, где студенты могут написать на специальных листочках-смайликах какие-нибудь приятные слова, чтобы поднять своим товарищам настроение.

Во многих странах принято дарить друг другу сувениры с изображением смайлика. Это могут быть кружки, открытки, футболки, посуда или игрушки.

Кстати, некоторые компании нередко обещают своим партнерам большие скидки во Всемирный день улыбки, если те пришлют в первую пятницу второго осеннего месяца заявку со смайликами.

Источник: kp.ru