6 причин считать Стрельца лучшим другом. Узнай, почему он нужен тебе как воздух?

Стрелец — это и есть тот самый преданный друг, о котором мечтают очень многие. Если радость на всех одна, на всех и беда одна. И если беда постучится в дверь — вы отправитесь за помощью к лучшему другу. Иметь такого друга – самая большая удача в вашей жизни.

В споре он всегда примет вашу сторону, и всегда подскажет как правильно выйти из сложной ситуации

Не страшны вам будут ни грозы, ни печали, если вы такого друга повстречали. Такого друга, кто разделял бы с вами и дальний поход по родному краю, и лежание на диване при просмотре занудного фильма о надуманной любви – так называемый «мыльный» сериал, — надо поискать.

Доставая из упаковки попкорн, вы ненароком просыплете крошки на диван, но друг вам ни малейшего замечания не сделает.

Стрелец – это особенный человек, который сыграет в вашей жизни большую роль. Повстречаться с таким человеком на жизненном пути – это большая удача. Видимо, вас просто балует судьба.

Бескорыстность

Трудно себе представить человека, у которого три плеча. Но именно друг – настоящий и бескорыстный, и является тем самым «третьим» плечом, на которое всегда можно опереться. Позови его с собой – он придет сквозь злые ночи. Бросит все – семью и дом, и примчится к вам на помощь.

Но прежде, чем вы войдете в доверие к Стрельцу, он будет долго к вам присматриваться, и взвешивать все «за» и «против». И только определившись в своем выборе – сделает шаг вам навстречу. Если это произойдет – то будет равнозначно лотерейному выигрышу.

Бескорыстность и преданность – вот что ожидает вас в лице Стрельца.

Верность

Спешим вас обрадовать: не только Девы верны своему близкому другу. Верность – это одно из важных качеств, которым обладают Стрельцы. Как это замечательно, если вашим близким другом является человек, родившийся под знаком Стрельца. Этот человек никогда не предаст и не станет вести себя фальшиво. В споре он всегда примет вашу сторону, и всегда подскажет как правильно выйти из сложной ситуации.

Прямота

Не всем нравится, когда им говорят правду в глаза. Некоторых такая прямота может смутить, а некоторых даже разозлить.

Но если такая прямота прозвучит из уст Стрельца – знайте, что в этот момент он совершенно искренен. Он любит вас, и как самый преданный друг не станет перед вами фальшивить. Для него высказать правду вам в глаза – это признак абсолютного доверия.

Нестандартность

Если ваш лучший друг Стрелец, и он вам полностью доверяет – он будет вести себя так, как с самым близким человеком. Он будет дурашливо в вашем присутствии бегать, прыгать и скакать, и вообще вести себя неадекватно. Это значит, что вы пользуетесь его доверием. Он знает, что вы не осудите такое его неадекватное поведение. Ведь вы – закадычные друзья. И кто, как не лучший друг, поможет расслабиться, и даст полную свободу и простоту в общении.

Будьте рядом со Стрельцом самим собой, будьте настоящим.

Активность

Вы не были нынешним летом на море. Сначала коронавирус помешал, затем подвернулась хорошая работа. Начало осени оказалось теплым, и вы сочли возможным таки собраться на берег моря и понежиться под умеренными лучами солнца. Жаль только, что не оказалось рядом друга, который составил бы компанию.

Но если ваш друг – Стрелец, — он быстро соберет свои вещи и примчится к вам, чтобы составить компанию в поездке. Вы собрались в поход в горы, или на деревню к бабушке на уборку картошки? Да пожалуйста! Ваш друг отправится за вами, как нитка за иголкой. Он лучший – самый верный и самый преданный, потому что он – Стрелец.

Вера в лучшее

В то, что завтра будет лучше, чем вчера – Стрельцы верят безоговорочно. А все потому, что они — невероятные оптимисты! Они верят в окружающий мир и в его чудодейственные возможности. А в общем и целом, Стрельцы являются самыми позитивными из всех знаков.

В самую трудную минуту Стрелец призовет: парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь. И уберегут: ведь наша Голубая планета – наш общий дом, который надо беречь пуще зеницы ока.

Источник: rsute