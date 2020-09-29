7 топовых смартфонов для фото и видеосъемки в 2020 году

Благодаря качественной функции видеосъемки смартфон iPhone 11 Pro остается актуальным и в этом году

К съемке смартфоном с каждым годом предъявляют все больше требований. Для многих эта функция — одна из ключевых при выборе новой трубки. О моделях, которые заменят сразу фотоаппарат и видеокамеру.

iPhone 11 Pro

Цена: 79 990 рублей за версию 64 ГБ



Пока все ждут новое поколение флагманского смартфона Apple, который в 2020 году задерживается, айфоном с лучшими камерами остается прошлогодний 11 Pro. Да и с выходом новинки телефон не станет хуже снимать — это по-прежнему интересное решение для любителя мобильной фотографии. iPhone 11 Pro оснащен тремя фотосенсорами, каждый разрешением 12 мегапикселей. У главного — апертура f/1.8, оптическая стабилизация и автофокус dual pixel. Последний по меркам смартфонов — цепкий и редко ошибается. Второй сенсор предназначен для телефото с оптическим увеличением в два раза. Причем оптическая стабилизация тоже есть, что пока нечасто встречается у конкурентов. Третий сенсор — со сверхширокоугольной линзой — пригодится, например, на природе. Правда, у "ширика" от Apple есть проблемы, свойственные подобным сенсорам: качество снимка сильно зависит от освещения, а оптика дает выраженный эффект "рыбьего глаза". Главное, как камеры iPhone 11 Pro снимают видео. Оптическая стабилизация, четкая картинка в 4K при 60 кадрах в секунду, отличное качество звукозаписи и фронталка, способная писать ролики в UHD, — все это делает смартфон заманчивым вариантом, например, для видеоблогера.

Sony Xperia 5 II

Цена: 69 990 рублей за версию 8/128 ГБ

Смартфон от японской компании представили в середине сентября, а продажи начнутся только в ноябре. Появится он и на российском рынке — даже дешевле, чем в Европе или США. При всей сбалансированности девайс обладает серьезными фотовозможностями, которые сопоставимы с полноценным флагманом Sony Xperia 1 II. У смартфона трехкамерный фотомодуль, над линзами которого работали специалисты Zeiss optics. Три сенсора имеют одинаковое разрешение — 12 мегапикселей. Первый — с апертурой f/1.7 — оснащен оптическим стабилизатором и автофокусом, пришедшим из мира беззеркальных фотоаппаратов. Он способен фокусироваться в реальном времени по глазам. Второй сенсор получил телефото линзу с трехкратным оптическим увеличением. Камера со сверхширокоугольным объективом оснащена автофокусом, что заслуживает внимания. Sony Xperia 5 II способна писать видео в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду. Разработчики гордятся программным обеспечением: в нем использованы наработки профессиональных камер Sony, например шаблоны управления цветокоррекцией.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Цена: 99 тысяч рублей за версию 8/256 ГБ

Осенью 2020 года Galaxy Note 20 Ultra остается актуальным флагманом Samsung (если не брать в расчет экзотический гибкий Z Fold 2). Корейцы провели небольшую работу над ошибками, за которые критиковали Galaxy S20 Ultra. Коснулась она и камер. Так, из фотомодуля убрали времяпролетный сенсор, но добавили быстрый лазерный автофокус. Основная камера — 108 мегапикселей с апертурой f/1.8 и оптическим стабилизатором. Именно благодаря ей смартфон снимает видео в 8K. Другой вопрос, зачем нужно такое разрешение, — ролики занимают много памяти, телефон в процессе перегревается, а воспроизводить результат "пиксель в пиксель" все равно не на чем. Но фото и видео в 4K на 108-мегапиксельный сенсор получаются очень высокого качества. Вторая камера — 12-мегапиксельная телефото, выполненная по перископической технологии. Она дает пятикратный оптический зум. Если мало и этого, в Galaxy Note 20 Ultra предусмотрено 50-кратное гибридное увеличение картинки, но за громким названием скрывается цифровое увеличение. В этом сенсоре есть и оптическая стабилизация. Наконец, третий сенсор на 12 мегапикселей оснащен сверхширокоугольной линзой. Снимает довольно обычно для такого рода камер и не любит плохого освещения.

Huawei P40 Pro

Цена: 64 900 рублей за версию 6/256 ГБ

Актуальный флагман Huawei получил пусть и небольшой апдейт фотовозможностей по сравнению с прошлогодним P30 Pro, но они остаются очень большими. Особенно если смотреть на характеристики. Основная квадрокамера включает четыре сенсора. Главный на 50 мегапикселей с апертурой f/1.9 оснащен фазовым PDAF-автофокусом и оптической стабилизацией изображения. Здесь, как и во всех современных смартфонах с запредельным количеством мегапикселей, используется технология объединения четырех пикселей в один. По умолчанию P40 Pro выдает фото в разрешении 12,5 мегапикселя, а 50-мегапиксельный режим включается отдельно. Детальность таких снимков выше, но не стоит ждать, что качество вырастет в четыре раза. Телефото сенсор с разрешением 12 мегапикселей выполнен по перископной конструкции и дает пятикратный оптический зум или десятикратный гибридный. В этой камере тоже есть оптическая стабилизация. Huawei P40 Pro располагает одним из лучших сенсоров со сверхширокоугольной линзой. Во-первых, разрешение камеры достигает 40 мегапикселей, во-вторых, есть автофокусировка. Наконец, четвертый сенсор — времяпролетная камера, необходимая, например, для размытия фона в портретах. Смартфон снимает видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Интересно, что в процессе записи ролика P40 Pro умеет переключаться между всеми основными объективами.

Vivo X50

Цена: 44 990 рублей за версию 6/128 ГБ

Противоречивый смартфон с неоднозначным процессором, но отличными камерами. Есть еще и версия с приставкой Pro, но ценник там совсем пугающий для продукции компании Vivo. Младшая же модель, хоть и не поражает производительностью, но в плане возможностей фото и видео может потягаться и с настоящими флагманами. Основной модуль состоит из четырех сенсоров. Главный — на 48 мегапикселей с апертурой f/1.6 и оптическим стабилизатором — выдает неплохие снимки во мраке даже без ночного режима. Стабилизатор пригодится при съемке видео и фотографий в динамичных сценах: меньше смазанных кадров. Второй сенсор на 13 мегапикселей, он рассчитан на фотографию с оптическим зумом. Причем включать его можно даже во время записи роликов на основную камеру. Восьмимегапиксельный сенсор со сверхширокоугольной линзой для этого тоже подойдет, но им пользоваться лучше при хорошем освещении. Четвертый сенсор — на пять мегапикселей, предназначен для съемки мелких предметов. Снимки получаются четкими, но нужно помнить, что макролинза фокусируется на расстоянии не более десяти сантиметров. А вот к видеозаписи есть вопросы. Да, у смартфона имеется оптическая стабилизация, которую можно расширить и программной. Vivo X50 снимает ролики в максимальном разрешении 4K, но только с 30 кадрами в секунду. И виной тому — все тот же процессор Snapdragon 730.

Xiaomi Poco F2 Pro

Цена: 29 800 рублей за версию 6/128 ГБ

Чтобы делать хорошие снимки, необязательно покупать смартфон за огромные деньги. Во всяком случае, именно с такой идеей создавали Poco F2 Pro — очередной субфлагман от Xiaomi. К чипсету Snapdragon 865 приложены и другие интересные характеристики. Камерный блок состоит из четырех сенсоров, но их качественные показатели отличаются от топовых смартфонов. Главный фотосенсор на 64 Мп Sony IMX 686 с апертурой f/1.9 получил лишь фазовый автофокус, стабилизация здесь только электронная. Но это не мешает выдавать снимки высокого качества, тем более сюда можно установить Google Camera, которая значительно расширит возможности смартфона. Камера способна писать видеоролики в 8K, хотя такое разрешение в 2020 году выглядит чрезмерным. Второй сенсор — сверхширокоугольный на 13 мегапикселей. Пользоваться им лучше при хорошем естественном освещении. Третья и четвертая камеры довольно скромные: 5-Мп для макроснимков и 2-Мп боке для получения размытия фона в портретных фото. Poco F2 Pro — хороший выбор для энтузиаста мобильной фотографии, который не избалован передовыми решениями.

Google Pixel 4

Цена: 52 тысячи рублей за версию 6/64 ГБ

Фирменные смартфоны от Google не первый год считаются одними из самых продвинутых камерофонов. Четвертое поколение Pixel осенью 2020 года получит преемника, пока же это лучшее, что предлагает производитель. Характеристики камер не поражают цифрами — использован двухсенсорный модуль. У основного — на 12 мегапикселей — быстрый автофокус dual pixel и оптическая стабилизация. Она есть и во втором сенсоре, который при разрешении 16 мегапикселей дает двукратное оптическое увеличение. Но сильная сторона Google Pixel 4 даже не в "железе". Именно для этого смартфона разрабатывается приложение Google Camera с впечатляющим ночным режимом и качественной видеозаписью. Правда, делать ее в 4K можно только с 30 кадрами в секунду.

Источник: ria.ru