К чему снится рыба? 8 толкований по главным сонникам

К чему снится рыба по разным сонникам и чего ждать от подобного ночного ведения

К чему снится рыба по соннику Миллера

Видеть во сне рыбу по соннику Миллера может сулить как беды и утраты, если она мертвая, так и внезапные сюрпризы, если она плавает в прозрачной, чистой воде (для влюбленных это также является символом крепких чувств). Прибыли и радость сулит также сон, в котором вы отправляетесь на рыбный рынок. Поймать рыбу во сне - к успешному завершению испытаний, правда, вам понадобится много мужества для этого. Ловить рыбу во сне с помощью бредня - к благополучию, которое вы сможете достигнуть с помощью собственной предприимчивости. Рыболовные крючки в руках дают вам подсказку: у вас есть все, чтобы самостоятельно устроить свою судьбу. А вот если вы остались после рыбалки ни с чем, то вам нужно пересмотреть свои желания, в них много хаоса. Следить же за чужой рыбалкой означает, что скоро вы почувствуете прилив сил, и вы сможете грамотно и с большой выгодой для себя распределить. О скорых приобретениях вам скажет рыболовная сетка. Обратите внимание, в каком она состоянии: если порванная, то вас ждут мелкие неприятности.

Сонник Ванги: рыба



Если вам нужно узнать, что обозначает рыба во сне, сонник Ванги не совсем поможет в этом вопросе. Болгарская предсказательница толковала сновидения конкретно о щуке. Так, если она попадется вам во время рыбалки во сне, то это хороший знак: враги сами окажутся в ловушке, предназначенной для вас. Недоброжелателей символизирует и сон, в котором вас кормят соленой, жареной, копченой или приготовленной любым другим способом щукой. Это значит, что наяву кто-то ради своей выгоды постарается вас обмануть, обхитрить. Рыба без чешуи - это сигнал для вас: готовьтесь к проблемам в жизни и болезням, лучше проверить свое здоровье. При этом все происходящее нужно принять как испытания, данные вам для очищения души и мыслей. Поводом пересмотреть свою жизнь также является сон о щуке без головы: первое впечатление может быть обманчивым, не теряйте голову.

Толкование снов про рыб: исламский сонник

Сохранилась история, как к известному богослову и толкователю снов VII-VIII веков Мухаммаду ибн Сирину обратился один человек. «К чему снится рыба, которую мы ели вместе с моим слугой?», - спросил он. Мусульманский деятель ответил: «Проследи за ним, от него может страдать твоя семья». Оказалось, что слуга домогался близких этого человека. С тех пор сны, в которых вы едите жареную рыбу, трактуются как символы проблем в семье. Но если блюдо будет соленым, то вас ждет путешествие ради новых знаний. Просто же соленая рыба сулит сложности из-за близкого родственника или чиновника. Мертвая рыба символизирует несбывшиеся мечты, а живая снится к женщинам, если известно ее количество. Если посчитать ее невозможно - то к богатству. Обещает выгоду и ловля рыбы во сне, но достанется она тяжелым трудом. Важно, чтоб вода была чистой. Иметь дело с мутным водоемом - к грехам и горестям. Если ваш улов состоит из мелких экземпляров, то вы быстро растеряете полученные мирские блага. Но если пойманных рыбешек во сне вы будете обваливать в муке и жарить на масле, то наяву вы вложите деньги в незначительное на первый взгляд дело. Но потом оно принесет вам много радости. Наблюдать же за чьей-то рыбалкой - к успеху в делах. Купили улов у рыбаков? Готовьтесь к свадьбе! Рыба во сне, кстати, способна рассказать о будущей жене. Так, если вы едите несвежую рыбу, то у супруги характер будет столь же дурным, как и запах блюда. Отдельно исламский сонник толкует сновидения о китах или таких огромных рыбинах: они сулят тревожные мысли, плохие события, поводы для гнева.

К чему снится рыба по соннику Фрейда

Рыба по Фрейду отражает то, что происходит в вашей интимной жизни. Маленькая рыбешка символизирует мужское семя, средняя - ребенка, удочка - мужской половой орган.

Ловля рыбы сигнализирует вам: абстрагируйтесь от мыслей о делах во время секса, так ни вы, ни ваш партнер не сможете расслабиться и получить удовольствие, неудовлетворенность может перейти в хроническую форму. Ловили, но без результата? Это ваш подсознательный страх опозориться во время близости. Скорее всего, его причина кроется в прошлом неудачном опыте. Отпустите ситуацию, отнеситесь к ней философски - что было, то уже прошло.

Для мужчины сон, в котором он ест рыбу, это призыв обратить внимание на свою партнершу, а удовлетворять исключительно собственные желания.

Сонник Лоффа: рыба



Рыба во сне - отражение поисков средств, которые помогут удовлетворить свои потребности, а также желания найти то, что хорошо скрыто от глаз. Помимо этого рыба может означать путешествие. В остальном Лофф согласен с Фрейдом.

По соннику Нострадамуса

Сны о рыбе толкуются Нострадамусом в основном в негативном ключе, она олицетворяет нестабильность, двойственность, трудности. Падающая с неба рыба предрекает экологическую катастрофу, рыба с лицом человека - ядерную, драка двух рыб - атаку подводных лодок. Тухлая рыба снится к слухам, из-за которых ухудшатся ваши отношения с важным человеком. Большое количество рыбы - это знак: полагайтесь на собственные силы, а не на судьбу. В противном случае, вы упустите свой шанс. Ловля рыбы во сне означает, что наяву вы стараетесь отыскать выход из сложной ситуации. Но не все сны про рыбу плохие. Так, три приснившиеся рыбы сулят вам счастье. А если вы едите рыбные блюда, то вас ждут неожиданные, но позитивные новости. Живой карп во сне отражает вашу стойкость и выносливость.

Сонник Цветкова: рыба

К чему снится рыба? Сонник Цветкова предлагает следующее толкование снов про рыб: тухлая - к прибыли или даже внезапному богатству; трогать мертвую - к проблемам со здоровьем; кушать - к хлопотам; живая рыба в воде - к успеху в делах. Еще больший успех сулит сон, в котором вы поймаете живую рыбу. Женщинам он предрекает перспективного спутника жизни. Если во сне рыбу поймал кто-то другой, то нужно ждать рождения ребенка.

Эзотерический сонник: рыба

Если во сне вы смотрите на рыбу, то грядут проблемы, связанные с детьми, даже не исключена нежелательная беременность. Ловля рыбы советует обратить внимание на свое окружение - наследники присматриваются к вашему имуществу. Если же вы сами хотите стать наследником, то успех в этом деле символизирует поедание рыбы во сне, неудачу - чистка и приготовление рыбы.

Источник: kp.ru