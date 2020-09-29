К чему чешется левая рука и правая? Все приметы

Сложно игнорировать то ощущение, когда что-то чешется. И хотя причин может быть множество (и в основном — они вполне безвредны), иногда можно задуматься о том, нет ли в том, что рука чешется, мистического значения? Народные приметы говорят, что есть и приметы о том, почему чешется правая или левая рука, могут относиться к самым разным сферам жизни.
Чешется правая рука или ладошка
Это ощущение предвещает встречу с полезным или просто хорошим человеком, который, быть может, станет очень дорог — как друг, наставник или что менее вероятно — как будущий член семьи. Если новые знакомства не пугают — следует не чесать ладонь, а поскорее сжать руку в кулак и спрятать в карман до тех пор, пока зуд не утихнет. Если же новые люди в жизни не приветствуются — руку можно почесать сильно в свое удовольствие.
А иногда зуд возникает внезапно — будто укусил кто-то. Такой знак следует расценивать как предупреждение — назревает серьезный поворот в линиях судьбы и от собственного выбора зависит, как будут развиваться события дальше.
Если чешется вместе с ощущением покалывания правая рука, это указывает на то, что человек может в ближайшее время:
успешно использовать новые возможности;
легко отказываться от старого, ненужного;
обзаводиться полезными привычкам;
с выгодой для себя решать трудные вопросы.
Когда сильно чешется правая рука либо ладонь у человека, являющегося левшой — эту примету можно истолковать как предупреждение о том, что у него накопилось слишком много стрессов, негативной энергии, запретов. Пора разгрузить себя. Можно заняться спортом, начать рисовать, танцевать. Главное — дать выход бушующей энергии, чтобы предотвратить коварно подкрадывающийся процесс эмоционального саморазрушения.
Чешется левая рука или ладошка
В основном приметы о том, к чему чешется левая рука или ладошка, затрагивают материальную, финансовую сторону жизни. Охвативший левую руку зуд предвещает прибыль и чем ощущение сильнее и чем больше оно смещено к центру ладони — тем на большую сумму можно рассчитывать.
Но значение того, к чему чешется рука изменится, если кроме левой ладошки зуд захватил еще и пальцы — тогда денег придется немного подождать. То есть возможно будет повышение на работе, будет начато свое скромное, но в будущем прибыльное дело.
Но если чешется левая рука на протяжении всего дня — это примета говорит о том, что вскоре будут получены незначительные, но приятные новости.
У мужчин и женщин
Существуют поверья о том, что правая рука может чесаться по разным поводам в зависимости от пола человека. У мужчины правая ладонь зудит незадолго до следующих событий:
свидание с женщиной, на котором придется серьезно поговорить про общее будущее;
старому хорошему другу потребуется поддержка и мудрый совет;
важная встреча с деловыми партнерами;
Когда правая рука чешется у женщины, это предсказывает ей:
приглашение на свидание, но мужчина окажется не из тех, кого легко понять;
ссору с супругом из-за сущей мелочи и полное тепла и нежности примирение;
приглашение на праздник, где она будет блистать во всеобщем внимании;
свободное время, которое с удачей и пользой можно потратить на себя любимую, например — занявшись хобби, купив обновки в гардероб.
Примета по дням
Народные приметы очень разнообразны и толковать то, почему чешется правая рука, возможно и в зависимости от дня недели, когда посетило это ощущение:
Понедельник — встреча со старыми друзьями, приглашение в гости от соседей. Левая ладонь чешется в начале недели к слезам.
Вторник — неожиданная денежная прибыль. Например — выигрыш в лотерею, возврат долга, объявление о премии на работе.
Среда — предстоят крупные расходы. Это может быть удачная покупка чего-то полезного в дом, материальная поддержка родственникам.
Четверг — стоит ждать неожиданных гостей, который рассчитывают на вкусное угощение. Если чешется в этот день левая ладонь — загаданное накануне желание не сбудется.
Пятница — романтическое приключение, одинокий человек может познакомиться со второй половинкой. Зудящая левая ладонь подсказывает вероятность измены партнера.
Суббота — грядет путешествие. Командировка, покупка удачной путевки на ближайшую дату или просто поездка на дачу.
Воскресенье — можно ожидать приятный выходной или дома начнется ремонт.
Значение зуда по времени суток
Если одна из ладоней зачесалась после захода солнца или тем более — ближе к полуночи, то с огромной вероятностью на следующий день произойдет некое важное событие, о котором в последнее время было много разговоров.
Зачесавшаяся ровно в полдень рука как будто предупреждает — в ближайшем окружении завелся недоброжелатель, который только и выжидает момент, чтобы нанести удар.
Утренний зуд руки предостерегает — чтобы запланированная на текущий день встреча или поездка была благополучна, к ней нужно тщательно подготовиться, особое внимание уделяя своему внешнему виду и маршруту, способам передвижения.
Подводя итоги, можно сказать, что не стоит воспринимать зуд в руках слишком серьезно в мистическом плане, особенно — если он предсказывает что-то негативное. Если очень хочется нейтрализовать примету — нужно просто опустить зачесавшуюся руку под проточную воду и представить, как она смывает, уносит прочь отрицательную энергию.
Источник: intex-press.by