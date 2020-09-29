К чему чешется левая рука и правая? Все приметы

Зачесавшаяся ровно в полдень рука как будто предупреждает — в ближайшем окружении завелся недоброжелатель, который только и выжидает момент, чтобы нанести удар.

Иногда можно задуматься о том, нет ли в том, что рука чешется, мистического значения

Сложно игнорировать то ощущение, когда что-то чешется. И хотя причин может быть множество (и в основном — они вполне безвредны), иногда можно задуматься о том, нет ли в том, что рука чешется, мистического значения? Народные приметы говорят, что есть и приметы о том, почему чешется правая или левая рука, могут относиться к самым разным сферам жизни.

Чешется правая рука или ладошка

Это ощущение предвещает встречу с полезным или просто хорошим человеком, который, быть может, станет очень дорог — как друг, наставник или что менее вероятно — как будущий член семьи. Если новые знакомства не пугают — следует не чесать ладонь, а поскорее сжать руку в кулак и спрятать в карман до тех пор, пока зуд не утихнет. Если же новые люди в жизни не приветствуются — руку можно почесать сильно в свое удовольствие.

А иногда зуд возникает внезапно — будто укусил кто-то. Такой знак следует расценивать как предупреждение — назревает серьезный поворот в линиях судьбы и от собственного выбора зависит, как будут развиваться события дальше.

Если чешется вместе с ощущением покалывания правая рука, это указывает на то, что человек может в ближайшее время:

успешно использовать новые возможности;

легко отказываться от старого, ненужного;

обзаводиться полезными привычкам;

с выгодой для себя решать трудные вопросы.

Когда сильно чешется правая рука либо ладонь у человека, являющегося левшой — эту примету можно истолковать как предупреждение о том, что у него накопилось слишком много стрессов, негативной энергии, запретов. Пора разгрузить себя. Можно заняться спортом, начать рисовать, танцевать. Главное — дать выход бушующей энергии, чтобы предотвратить коварно подкрадывающийся процесс эмоционального саморазрушения.

Чешется левая рука или ладошка

В основном приметы о том, к чему чешется левая рука или ладошка, затрагивают материальную, финансовую сторону жизни. Охвативший левую руку зуд предвещает прибыль и чем ощущение сильнее и чем больше оно смещено к центру ладони — тем на большую сумму можно рассчитывать.

Но значение того, к чему чешется рука изменится, если кроме левой ладошки зуд захватил еще и пальцы — тогда денег придется немного подождать. То есть возможно будет повышение на работе, будет начато свое скромное, но в будущем прибыльное дело.

Но если чешется левая рука на протяжении всего дня — это примета говорит о том, что вскоре будут получены незначительные, но приятные новости.

У мужчин и женщин

Существуют поверья о том, что правая рука может чесаться по разным поводам в зависимости от пола человека. У мужчины правая ладонь зудит незадолго до следующих событий:

свидание с женщиной, на котором придется серьезно поговорить про общее будущее;

старому хорошему другу потребуется поддержка и мудрый совет;

важная встреча с деловыми партнерами;



домашние заботы, когда все требует его внимания и хотя очень устал, не находится времени на отдых.

Когда правая рука чешется у женщины, это предсказывает ей:

приглашение на свидание, но мужчина окажется не из тех, кого легко понять;

ссору с супругом из-за сущей мелочи и полное тепла и нежности примирение;

приглашение на праздник, где она будет блистать во всеобщем внимании;

свободное время, которое с удачей и пользой можно потратить на себя любимую, например — занявшись хобби, купив обновки в гардероб.

Примета по дням

Народные приметы очень разнообразны и толковать то, почему чешется правая рука, возможно и в зависимости от дня недели, когда посетило это ощущение:

Понедельник — встреча со старыми друзьями, приглашение в гости от соседей. Левая ладонь чешется в начале недели к слезам.

Вторник — неожиданная денежная прибыль. Например — выигрыш в лотерею, возврат долга, объявление о премии на работе.

Среда — предстоят крупные расходы. Это может быть удачная покупка чего-то полезного в дом, материальная поддержка родственникам.

Четверг — стоит ждать неожиданных гостей, который рассчитывают на вкусное угощение. Если чешется в этот день левая ладонь — загаданное накануне желание не сбудется.

Пятница — романтическое приключение, одинокий человек может познакомиться со второй половинкой. Зудящая левая ладонь подсказывает вероятность измены партнера.

Суббота — грядет путешествие. Командировка, покупка удачной путевки на ближайшую дату или просто поездка на дачу.

Воскресенье — можно ожидать приятный выходной или дома начнется ремонт.

Значение зуда по времени суток

Если одна из ладоней зачесалась после захода солнца или тем более — ближе к полуночи, то с огромной вероятностью на следующий день произойдет некое важное событие, о котором в последнее время было много разговоров.

Зачесавшаяся ровно в полдень рука как будто предупреждает — в ближайшем окружении завелся недоброжелатель, который только и выжидает момент, чтобы нанести удар.

Утренний зуд руки предостерегает — чтобы запланированная на текущий день встреча или поездка была благополучна, к ней нужно тщательно подготовиться, особое внимание уделяя своему внешнему виду и маршруту, способам передвижения.

Подводя итоги, можно сказать, что не стоит воспринимать зуд в руках слишком серьезно в мистическом плане, особенно — если он предсказывает что-то негативное. Если очень хочется нейтрализовать примету — нужно просто опустить зачесавшуюся руку под проточную воду и представить, как она смывает, уносит прочь отрицательную энергию.

Источник: intex-press.by