Поздравления с католическим днем святого Михаила 29 сентября 2020 года

Поздравления с днем святого Михаила
Сегодня в нашем мире повсеместно
Сияет Михаила светлый лик;
Недаром назван он архистратиг:
Так пусть же он своей чудесной силой
Хранит вас от тревог и от невзгод!
Всех благ вам! С днем святого Михаила!
Пусть неизбывно вера в вас живет!
Автор: Алексей Резников
С днем святого Михаила,
Закрома пусть наполняются,
Урожай пусть сохраняется,
На базарах и на рынке
Попадаются новинки!
Здоровья, силы пусть дарит,
Прекрасный вкус и аппетит!
Автор: Виктория Цуканова
Говорят, в этот день к нам является чудо.
Все болезни уходят бесследно
И святой Михаил дарит радости людям
И отраду всем душам бессмертным.
Пусть побольше чудес будет в каждой квартире,
Пусть чуть-чуть станет больше тепла.
И тогда станет чище, светлей в нашем в мире,
Будет много Любви и Добра!
Святой Михаил, предводитель небесного воинства,
Он архистратиг, низвергающий власть сатаны,
Исполненный твердости, веры, любви и святого достоинства,
Он огненноликий воитель небесной страны.
К нему обращаются люди, моля о спасении,
Он душу и тело хранит, исцеляя от ран.
Великий архангел, прими наше благоговение,
Автор: Марьяна Крамар
Михаилы, поздравляем, Вас в чудесный светлый день
И поверьте, поздравлять Вас, нам ни капельки не лень!
Везде Михаилы нас окружают,
И тоже друг друга они поздравляют.
Михаил подобен Богу,
В этом имени значенье.
Сказка или приключенья!
Автор: Наталья Польская
У Михаила – именины!
И в доме вся твоя родня.
Мы с пожеланием единым
Здесь собрались на склоне дня.
Тебя мы любим, уважаем,
Здоровья крепкого желаем
И много ясных, светлых дней!
Автор: Сердариди Ольга
В день святого Архангела Михаила
Пусть будет с тобой его сила,
Пусть святой Михаил тебя всегда хранит,
Судьбу счастливую сулит.
Пусть в этот день светлый и ясный,
Ждет тебя подарок классный,
Озорным будь и веселым,
И внимательным и добрым.
Автор: Тетяна Жмурко
С днем святого Михаила!
Пусть архангел Михаил
Принесет тебе здоровье,
Два крыла его прекрасных
Защитят от разных бед.
С днем святого Михаила,
Пусть в душе сияет свет!
Автор: Татьяна Беляева
Источник: pozdrav.ru