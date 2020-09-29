Поздравления с католическим днем святого Михаила 29 сентября 2020 года

Почитание Архангела Михаила издревле было связано с верой в торжество добра над злом.

Поздравления с днем святого Михаила

Поздравления с днем святого Михаила

Сегодня в нашем мире повсеместно

Сияет Михаила светлый лик;



Главнейший среди ангелов небесных,Недаром назван он архистратиг:Так пусть же он своей чудесной силойХранит вас от тревог и от невзгод!Всех благ вам! С днем святого Михаила!Пусть неизбывно вера в вас живет!Автор: Алексей Резников

С днем святого Михаила,



Пусть в делах вас ждет успех,Закрома пусть наполняются,Урожай пусть сохраняется,На базарах и на рынкеПопадаются новинки!Здоровья, силы пусть дарит,Прекрасный вкус и аппетит!Автор: Виктория Цуканова

Говорят, в этот день к нам является чудо.

Все болезни уходят бесследно

И святой Михаил дарит радости людям

И отраду всем душам бессмертным.

Пусть побольше чудес будет в каждой квартире,

Пусть чуть-чуть станет больше тепла.

И тогда станет чище, светлей в нашем в мире,

Будет много Любви и Добра!



Автор: Оксана Ершова

Святой Михаил, предводитель небесного воинства,

Он архистратиг, низвергающий власть сатаны,

Исполненный твердости, веры, любви и святого достоинства,

Он огненноликий воитель небесной страны.

К нему обращаются люди, моля о спасении,

Он душу и тело хранит, исцеляя от ран.

Великий архангел, прими наше благоговение,



Заступник, опора и помощь для всех христиан!Автор: Марьяна Крамар

Михаилы, поздравляем, Вас в чудесный светлый день

И поверьте, поздравлять Вас, нам ни капельки не лень!

Везде Михаилы нас окружают,

И тоже друг друга они поздравляют.

Михаил подобен Богу,

В этом имени значенье.



Пусть начнутся в жизни ВашейСказка или приключенья!Автор: Наталья Польская

У Михаила – именины!

И в доме вся твоя родня.

Мы с пожеланием единым

Здесь собрались на склоне дня.

Тебя мы любим, уважаем,



Мы дружбой дорожим твоей!Здоровья крепкого желаемИ много ясных, светлых дней!Автор: Сердариди Ольга

В день святого Архангела Михаила

Пусть будет с тобой его сила,

Пусть святой Михаил тебя всегда хранит,

Судьбу счастливую сулит.

Пусть в этот день светлый и ясный,

Ждет тебя подарок классный,

Озорным будь и веселым,

И внимательным и добрым.

Автор: Тетяна Жмурко

С днем святого Михаила!

Пусть архангел Михаил

Принесет тебе здоровье,



Счастье и много сил.Два крыла его прекрасныхЗащитят от разных бед.С днем святого Михаила,Пусть в душе сияет свет!Автор: Татьяна Беляева

Источник: pozdrav.ru