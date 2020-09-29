29 сентября 2020 года - день Почитания Архангела Михаила у католиков

Католический праздник святого Михаила или День Микеля - традиционный базарный и торговый день окончания всех летне-осенних работ

29 сентября - День Микеля, Михайлов день

Отмечается в Латвии, Германии, финнами-ингерманландцами.

Католический праздник святого Михаила (Feast of the Archangel Michael) или День Микеля (у разных народов Европы - Михеля или Маттиса) - традиционный базарный и торговый день окончания всех летне-осенних работ (старинный германский обычай). В средние века праздник считался обязательным, но с восемнадцатого века постепенно утратил свое торжественное значение. В католической церкви существует ещё ряд праздников, связанных с архангелом Михаилом:

в честь явления архангела Михаила 8 мая 494 года на Монте-Гаргано;

в честь его заступничества в войне против лангобардов 8 мая 663 года. Праздник в честь этой победы распространился на всю католическую церковь и получил название «Явление святого Михаила».

Почитание Архангела Михаила издревле было связано с верой в торжество добра над злом. В иконографии Михаил часто изображался как воин-защитник, покровитель народа Божьего в его борьбе за свободу. С Архангелом Михаилом связываются важные библейские эпизоды. Отцы Церкви учат, что именно Михаил был херувимом, поставленным у райских ворот охранять путь к дереву жизни. В Ветхом Завете Архангел Михаил выступает главным образом как военный покровитель избранного народа израилева. Казалось бы, воинская функция святого Михаила должна была перейти и в христианскую традицию. Однако этого не произошло. Не потому, что у древних христиан не было святых покровителей воинства, но эту роль выполняли преимущественно мученики: святые Георгий, Теодор, Диметрий и др.

Святому Михаилу молились о здоровье. Вероятно, это связано с тем, что Архангел Михаил воспринимался как победитель злых духов, которые считались источником болезней. Во Фригии (в древности страна центральной Малой Азии), где в основном складывалось почитание святого Михаила, его значение как ангела-исцелителя также затмило воинский образ. Во многих местах Малой Азии существуют целебные источники, посвященные святому Михаилу. Наиболее известен источник в местечке Херотопа, недалеко от Колосса, по легенде, сотворенный самим Архангелом, где каждый немощный, искупавшись и воззвав к Пресвятой Троице и святому Михаилу, получал исцеление.

Святого Михаила почитают как своего небесного заступника больные, умирающие, а также медики и водители «скорой помощи». Он также является покровителем моряков, военных, полицейских и, конечно, рыцарей Церкви.

В Ирландии в средние века авторитет архангела Михаила не уступал авторитету Богоматери: обращение к Михаилу регулярно сочеталось с обращением к деве Марии, причем, могло стоять даже на первом месте: «Святой Михаил, молись за нас, Святая Мария, молись за нас...». Эта роль святого Михаила, как посредника между Богом и человеком, отражена в некоторых изображениях Страшного суда, где архангел Михаил на весах правосудия взвешивает души умерших.

Архангел Михаил - персонаж Нового Завета, победитель Сатаны, - считается покровителем немецкого государства. В соответствии с народными верованиями он появляется преимущественно на горных вершинах, то есть в тех местах, где в годы язычества обитал верховный бог германцев Один (Вотан). Изображение архангела, начиная с IX века, неизменно присутствует на боевых знамёнах. Существует легенда, что победа при Лехфельде в 955 году была одержана благодаря вмешательству Архангела на немецкой стороне (апокалиптическая битва Михаила с сатаной воспринималась, как «первое деяние воинской и рыцарской доблести»). В этой битве у города Аугсбурга Оттон Великий нанёс сокрушительное поражение мадьярам, что существенно ослабило постоянную угрозу созданной им Священной Римской империи германской нации (возникла в 962 году, когда Оттон был коронован в Риме папой Иоанном XII как император) со стороны воинственных венгров. В немецком искусстве имеется тенденция проведения параллели между архангелом и победителем червя-дракона легендарным национальным героем Зигфридом.

В Старой части города Риги в этот день проводят веселую ярмарку, из всех уголков Латвии свозят ароматные и вкусные яблоки. В центре отдыха «LIDO Atputas centrs», одного из самых больших срубных построек в Европе, проходит специальная праздничная программа с живой музыкой. С этим днем связано много народных примет. Если 29 сентября ночь морозная, то и зима будет морозной. Если листва на деревьях держится до Дня Микеля, то будет холодная весна. Если в этот день погода хорошая и солнечная, то лето следующего года тоже будет хорошим.

Источник: pskovlib.ru