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Когда Международный день музыки в октябре 2020 года?

14:23 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

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Международный день музыки (International Music Day), отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года

Международный день музыки (International Music Day), отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне.

Одними из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали композитор Дмитрий Шостакович и председатель Международного музыкального совета Иегуди Менухин.

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.

Музыка (от греческого musike, буквально — «искусство муз») — вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. С музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На рисунках изображены люди с музыкальными инструментами. Мы уже никогда не услышим той музыки, но когда-то она скрашивала жизнь людей, заставляла их радоваться или печалиться.

В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных две тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы пытались выразить через нее состояние своей души. Их великие имена всегда с благодарностью будут произносить потомки. Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек.

Международный день музыки также реализует идею сближения и дружбы между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем, кто чувствует...

Источник: calend.ru

1 октября International Music Day Международный день музыки музыка праздник Дмитрий Шостакович Иегуди Менухин ЮНЕСКО IMC
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