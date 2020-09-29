29.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Что разжижает кровь? 5 лучших продуктов, которые дейтствуют лучше аспирина

14:27 29.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Жирная рыба – содержит полезные жиры и является лучшим помощником в борьбе с атеросклеротическими бляшками.

% name% title
Малина разжижает кровь лучше аспирина

Проблемы с кровью говорят о наличии заболеваний в организме человека. Которые приводят к ухудшению работы сосудов и появлению тромбов. Такие осложнения легко могут привести к инсульту. О важности крови в организме человека спорить бесполезно. Влияние на качество крови оказывает все, начиная от образа жизни, заканчивая рационом питания. Специалисты составили список продуктов, которые помогают свертываемости крови и даже наоборот, они делают ее лучше и помогают избежать проблем.

Продукты, которые разжижают кровь лучше аспирина

Загустевшая кровь не самое лучшее явление в организме человека, которое может привести к тромбозу и варикозу. Затрудняется работа сосудов, после чего образуются сгустки крови, которые могут блокировать проходимость мелких сосудов. Такие проблемы в итоге приводят к инсульту. Если есть вероятность, что такого рода проблемы присутствуют, то лучше всего проконсультироваться с врачом и внести определенные продукты в свой рацион питания. Они помогут разжижать кровь и улучшат общее состояние крови.

Самое основное, с чего стоит начать это нормализовать водный баланс организма. Употребление воды должно быть в достаточном количестве около 2, 5 литров в сутки. Все зависит от индивидуальности, возможно, понадобиться и большее количество. В организме должно быть достаточно жидкости. Помочь определиться с объемом сможет специалист.

Малина и льняное масло разжижает кровь лучше аспирина

Малина – это продукт, которое по своим компонентам похож на аспирин, который часто используют для того, чтобы снизить кровяную вязкость. Единственное отличие в том, что малина в отличие от аптечного препарата не имеет побочных явлений. Такие как ухудшение работы желудка и его слизистой. Специалисты современной медицины советуют употреблять малину в свежем виде и консервированном. Даже листья этого растения могут стать прекрасным лекарственным препаратом для улучшения крови. Для этого необходимо собирать листья малины и смородины и подсушивать, а при необходимости делать отвар.

Льняное масло – это еще одно прекрасное средство, которое поможет улучшить кровь и заменить аптечный аспирин, который имеет свои противоречия. Во льне присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты и витамины Е. Благодаря чему могут восстанавливать сосуды, которые потеряли эластичность.

Такие продукты как жирная рыба, морская капуста и чеснок помогают разжижать кровь

Жирная рыба – содержит полезные жиры и является лучшим помощником в борьбе с атеросклеротическими бляшками. Прекрасно заменяя собой аптечные препараты.

Чеснок – это продукт, который славиться в народе своими способностями, вкусом и ароматом. Его можно использовать как сильный антиоксидант. Чеснок имеет противовоспалительное действие и способствует тромбовому рассасыванию. Лучше всего для улучшения крови использовать свежий чеснок, который немного был подвялен.

Морская капуста – еще один продукт полезный для крови. В нем содержится такой компонент как йод. Благодаря его влиянию на вязкость крови, повышается тонус сосудистой системы. В принципе все морепродукты оказывают на кровь благотворное влияние и помогают держать ее в норме, так что стоит всегда отделять особое место на столе для данных продуктов.

Источник: udf.by

аспирин жирная рыба малина Проблемы с кровью рыба сосуды холестерин чеснок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что чаще всего кушаете из этого списка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравления с Днем Людмилы 29 сентября 2020 года
15:18 29-09-2020
Поздравления с Днем Людмилы 29 сентября 2020 года
Забрали за долги Jeep Grand Cherokee приставы у сибирячки
15:16 29-09-2020
Забрали за долги Jeep Grand Cherokee приставы у сибирячки
Пожаловался на свой арест соратник Виссариона омбудсмену Татьяне Москальковой
15:15 29-09-2020
Пожаловался на свой арест соратник Виссариона омбудсмену Татьяне Москальковой
Подаст ли в отставку 71-летний главы Дагестана, обсуждают в Кремле
15:15 29-09-2020
Подаст ли в отставку 71-летний главы Дагестана, обсуждают в Кремле
Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года
15:08 29-09-2020
Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года
Оштрафовали на 100 000 руб. больницу №25 из-за огромного количества пациентов с COVID-19 в Новосибирске
15:05 29-09-2020
Оштрафовали на 100 000 руб. больницу №25 из-за огромного количества пациентов с COVID-19 в Новосибирске
Увеличат пособия на детей с 3 до 7 лет семья от Путина. Кому в первую очередь, срочно узнайте
15:03 29-09-2020
Увеличат пособия на детей с 3 до 7 лет семья от Путина. Кому в первую очередь, срочно узнайте
1 октября- Всемирный день вегетарианства. Самые известные знаменитости-вегетарианцы
15:02 29-09-2020
1 октября- Всемирный день вегетарианства. Самые известные знаменитости-вегетарианцы
Избил и изнасиловал 89-летнюю женщину молодой селянин
15:00 29-09-2020
Избил и изнасиловал 89-летнюю женщину молодой селянин
Бердск"Обещали приостановить, а в итоге построили": Боятся излучений радиоволн от новой вышки сотовой связи 4G жители поселка Вега Бердска
15:00 29-09-2020