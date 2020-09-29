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Здоровье / Общество

4 абсолютно бесполезных, но назначаемых препарата назвал врач-невролог

13:51 29.09.2020 Фото: pixnio.com
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По мнению эксперта, если препараты кому-то помогают, то, чаще всего, срабатывает эффект плацебо. А, возможно, тревога и не была очень сильной.

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Речь идет о таких лекарствах, как «Адаптол», «Афобазол», «Пантогам» и «Тенотен»

Невролог и реабилитолог Ксения Разинкина заявила, что четыре препарата с «противотревожным» эффектом на самом деле бесполезны в лечении нервных расстройств. Речь идет о таких лекарствах, как «Адаптол», «Афобазол», «Пантогам» и «Тенотен».

Эксперт уверена, что все эти препараты обладают непонятным механизмом действия. Ксения Разинкина советует пациентам отказаться от их приема.

Выводы о бесполезности четырех известных лекарств врач сделала из личного опыта работы. По ее словам, к ней на прием периодически попадают пациенты, которые эти лекарства принимали, но положительного эффекта не получили.

По мнению эксперта, если препараты кому-то помогают, то, чаще всего, срабатывает эффект плацебо. А, возможно, тревога и не была очень сильной.

Источник: udf.by

Адаптол Афобазол бесполезные препараты прием лекарств Тенотен эффект Ксения Разинкина Medical Note
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