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Что нельзя делать, а что можно 30 сентября 2020 года в День Веры, Надежды, Любови

14:59 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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В народе верили, что если в ночь на 30 сентября испечь большой каравай или пирог, можно также вернуть в семью гармонию и взаимопонимание.

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В понедельник, 30 сентября, православные христиане чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Сюжет: Православные обряды
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Что нельзя делать, а что можно 30 сентября 2020 года в День Веры, Надежды, ЛюбовиДаст ли Бог прощение, если сатана раскается?Ещё 288 новостей

В среду, 30 сентября, православные христиане чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Православная церковь  30 сентября, чтит память святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В этот день поздравления принимают все обладательницы этих имен.

История праздника

Согласно легенде, три сестры — Вера, Надежда и Любовь — отказались отречься от веры даже под угрозой собственной жизни. Император Адриан приказал замучить несовершеннолетних девочек из-за неповиновения, и в результате они скончались.

Трагические события разворачивались прямо на глазах у матери святых — Софии. Женщина не принуждала наследниц прислушаться к указаниям правителя и через несколько дней после их смерти скончалась от горя на могиле.

Что можно делать 30 сентября

Согласно христианской традиции, в праздничный день можно молиться святым великомученицам и просить их о семейном благополучии, даровании ребенка и избавлении от женских болезней.

Что интересно, 30 сентября женщины обычно всегда начинали с плача о трагической судьбе Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Считалось, что эта традиция может помочь уберечь семью и дом от всяческих бед и болезней.

В народе верили, что если в ночь на 30 сентября испечь большой каравай или пирог, можно также вернуть в семью гармонию и взаимопонимание. Для этого было необходимо утром на праздник сходить церковь, купить три свечи, две из которых сразу поставить Иисусу Христу, а третью принести домой, чтобы украсить ей каравай. После этого каждый из членов семьи съедал по куску освещенного пирога и таким образом очищался от грехов.

Что нельзя делать 30 сентября

Согласно христианскому обряду, женщины не должны себя ничем утруждать 30 сентября. Не рекомендуется работать дома или на огороде.

Также в День Веры, Надежды, Любови лучше воздержаться от пышных гуляний и не устраивать дома застолья для гостей, поскольку повод у праздника трагический.

Желательно помириться со своими родственниками и близкими людьми и не вступать с ними в ссоры. Вся негативная энергия, которая будет исходить от вас в этот день, негативно скажется на вашей жизни.

Влюбленным также не рекомендуется проводить венчания в этот день.

Источник: 5-tv.ru

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