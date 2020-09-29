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Что можно и нельзя делать 29 сентября? Какой сегодня праздник?

10:10 29.09.2020 Фото: Wikimedia.org
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Сегодня грех завидовать, ведь Евфимия была праведной верующей. Не рекомендуется переезжать на новое место или отправляться в длительную поездку.

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По возможности, сегодня нужно сходить в баню и как следует пропариться

Христиане всего мира чтят 29 сентября мученический подвиг Евфимии всехвальной, жившей на рубеже II–III веков и не отрекшейся от веры после истязающих пыток.

Будущая святая родилась в знатной семье в древнегреческом городе Халкидон (в настоящее время — азиатская часть Стамбула). Власти решили изничтожить все очаги зарождающегося здесь христианства. Однако Евфимия собрала вокруг себя единомышленников, которые так же как она противились языческому поклонению, и они стали тайно проводить христианские богослужения.

Тем не менее об этом стало известно правителю города, и он повелел подвергнуть пойманных жестоким пыткам. Заставить Евфимию отречься от своей веры не удалось, и тогда ее отправили в Рим на суд императора. Там девушку вывели на арену для гладиаторских боев и выпустили туда разъяренных диких зверей.

Евфимия усиленно молилась, чтобы Господь забрал ее. В этот момент присмиревшие животные подошли к ней и начали лизать ее ноги. Затем по преданию задрожала земля, стены Колизея начали обрушаться, зеваки стали спешно покидать трибуны, и в этот момент девушка ушла в мир иной. Родители упокоили ее тело и на том месте воздвигли величественный храм.

Что нельзя делать:

Издавна в этот день наши предки воздерживались от ловли рыбы, и вообще старались не приближаться к водоемам и рекам. Особенно сегодня грех завидовать, ведь Евфимия была праведной верующей. Не рекомендуется переезжать на новое место или отправляться в длительную поездку. Считалось, что если нарушить эти правила, то возможны проблемы со здоровьем.

Что нужно делать:

Делать заготовки на зиму, особенно из капусты. Соседи или родные на Руси в этот день собирались в избах вместе, чтобы процесс засолки и квашения проходил веселее. Традиционно на Евфимию ходили в баню. Считалось, что если как следует попариться в этот день, то человек не будет болеть весь год.

Сновидения: вещие.

Именины: Алексей, Виктор, Прокоп, Сергей и Людмила.

Приметы: если в это день тепло и сухо, зима будет запоздалой и без сильных холодов. Кроме того, если листья на деревьях пожелтели, но не падают — осень будет долгой.

Источник: 5-tv.ru

запреты дня именины праздник Что можно и нельзя делать 29 сентября Великомученица Евфимия
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