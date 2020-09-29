Анализ на холестерин: Как подготовиться, сдавать и расшифровать результат

Важно следить за показателями и не допускать снижения или увеличения. Врачи рекомендуют проверять холестерин раз в пять лет, а после 40 лет – раз в три года.

Сдавая кровь на выявление уровня холестерина, люди практически всегда задают одни и те же вопросы, касающиеся норм и обозначений

Получив результаты анализов, многие пациенты пытаются самостоятельно разобраться, что означают те или иные данные.

Сдавая кровь на выявление уровня холестерина, люди практически всегда задают одни и те же вопросы, касающиеся норм и обозначений.

Но один вопрос беспокоит пациентов чаще остальных – как холестерин может быть одновременно плохим и хорошим. Ответ на этот вопрос неоднозначный.

Сам по себе холестерин – это природный жирный спирт. В восьмидесяти процентах он вырабатывается организмом, остальную часть мы получаем из еды. Холестерин не может быть ни плохим, ни хорошим. А вот уровень его определяет многое в организме.

Для чего необходим анализ

Рекомендации докторов относительно уровня холестерина сводятся к тому, что любой человек до сорока лет должен проверять его один раз в пять лет, а старше сорока – раз в три года. Зачем это нужно?

Уровень холестерина влияет на многие процессы в организме – пищеварение, выработку определенных гормонов и создание новых клеток.

В норме холестерол оказывает большую помощь организму, он ему необходим точно также как и другие его составляющие. Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

Врач отправляет пациента на биохимию крови, позволяющую выявить уровень холестерола, в следующих случаях:

в целях медосмотра, для профилактики;

для отслеживания динамики снижения при медикаментозной терапии;



в выявлении патологий липидного обмена;при обследовании в условиях стационара;для диагностирования болезней эндокринной системы;диабетикам;при недугах печени;в диагностических целях исследования атеросклероза;людям с повышенными рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для наиболее достоверной картины состояния пациента нужна липидограмма. Она состоит из общего Chol, ЛПВП, ЛПНП, ИА и триглицеридов.Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

Индекс атерогенности (ИА) – это соотношение ЛПВП и ЛПНП. При помощи этого индекса просматривается динамика снижения при медикаментозном лечении.

Общий холестерин (Chol) состоит из двух показателей: липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), при анализе также выявляется соотношение этих двух показателей.

ЛПНП является, так называемым, плохим, потому как ведет к образованию атеросклеротических бляшек, а соответственно, увеличивает риск развития атеросклероза, инсульта и инфаркта.

ЛПВП называют хорошим, потому что он участвует во многих жизненноважных процессах организма, а также участвует в выработке определенных гормонов, избавляет организм от «плохого» холестерина, усваивая жирорастворимые витамины и предотвращая образование бляшек.

Если общий холестерин понижен, то это говорит о нарушениях в липидном обмене или психофизических расстройствах. Если повышен – то значит, высок риск развития атеросклероза или сахарного диабета.

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

Как сдается тест на холестерин

Вначале пациент сдает анализ на холестерин. Если его уровень не превышает нормированных показателей, то в дальнейших тестах нет никакого смысла. Если же показатели не соответствуют установленным параметрам, то назначается дальнейшее исследование с выявлением липидного профиля.

Такое исследование может быть назначено еще пациентам, имеющим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также, когда врач отслеживает динамику при снижении липидов с помощью соответствующей терапии.

Анализы берутся рано утром, так как для их проведения пациент должен быть натощак. Забор крови происходит из вены.

Помимо того, что пациенту ничего нельзя есть с утра, к нему предъявляется еще ряд требований:

Ничего нельзя есть жирного и жареного накануне.

Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.

Последний прием пищи накануне исследования должен быть не позднее 18:00.

За две недели до анализа пациенту отменяют прием определенных лекарств, таких как фибраты или статины.

Соблюдение необходимых правил перед забором анализа нельзя игнорировать, так как они имеют огромное влияние на показатели. Для достоверных результатов необходимо соблюдение всех вышеуказанных указаний.

После того, как забор крови произведен, ее тестируют в лаборатории на специальном анализаторе. Подобный анализ можно проводить и дома, для этого существует целый ряд портативных анализаторов, для которых берется капиллярная кровь. Преимущество портативных анализаторов в том, что пациент может узнать результат в течение пяти минут.

Если уровень холестерина нужно отслеживать время от времени, то лучше всего использовать портативные аппараты, но для полного обследования необходимо лабораторное исследование.

Обозначение холестерина в биохимическом анализе крови

Людям, имеющим риски развития многочисленных болезней на фоне повышенных показателей, необходимо знать обозначения холестерола в результатах анализа. Это позволит лучше ориентироваться в ходе и течении собственной болезни, а также будет способствовать дополнительному контролю над содержанием холестерина в крови.

Расшифровка значений

Сдавая кровь на развернутую липидограмму, пациент может получить результаты со следующими показателями:

Chol или ТС – это аббревиатура для обозначения общего холестерина. При повышении этого показателя увеличивается риск развития атеросклероза и иных серьезных заболеваний.

TRIG или TG – обозначение триглицеридов. Ресинтез продукта распада жиров образует триглицериды, которые далее поступают в кровоток.

HDL – используется для обозначения липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Эта составляющая холестерина транспортирует его излишки в печень, откуда они потом утилизируются. Этот вид холестерина направлен на предупреждение атеросклероза.

VLDL – так обозначаются липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП). Этот вид производится печенью и далее выходится в общий кровоток, постепенно отдавая жирные кислоты и холестерин под воздействием сосудистой липопротеинлипазы, при этом происходит преобразование липидов в липиды низкой плотности. Доказано, что этот вид провоцирует образование атеросклероза.

LDL – липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Образуются в составе с ЛПОНП в результате понижения концентрации жиров. Провоцируют развитие атеросклероза.

IA – данная аббревиатура расшифровывается, как коэффициент атерогенности. Он указывает на соотношение атерогенных и неатерогенных фракций липопротеинов. Его завышенные значения также ведут к развитию атеросклероза.

О чем говорят отклонения от нормы

Если уровень Chol не соответствует общепринятым параметрам, то обязательно назначается липидограмма.

Факторы, провоцирующие повышение показателей, следующие:

Диабет;



Печеночные и почечные патологии;Проблемы ЖКТ;Чрезмерное переедание жаренной и жирной пищи;Инфаркт;Гепатит;Панкреатит;Инсульт;Ишемическая болезнь сердца.Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

Пониженный холестерин провоцируют:

Стрессы;

Диеты на основе голодания;

Анемии различного происхождения;

Патологии в липидном обмене.

Триглицериды увеличиваются, при завышенных показателях Chol, но необходимо проявить внимательность, потому что, к примеру, при употреблении контрацептивов происходит такое же увеличение.

Что делать при отклонениях

Если показатели изменены незначительно, то не стоит паниковать. Все, что необходимо сделать на данном этапе – это скорректировать образ жизни.

Для этого необходимо изменить следующие факторы:

В первую очередь необходимо отказаться от вредных привычек – алкоголя и табакокурения.

Нужно наладить правильный режим питания, а также скорректировать саму диету. В случае повышенных показателей необходимо резко сократить потребление мяса и морепродуктов (до одного блюда в неделю), исключить употребление жирных продуктов, сладкого и мучного, разнообразить рацион всевозможными овощами, фруктами и употреблением кисло-молочнойпродукции с низким содержанием жира.

Изменить образ жизни, добавляя как можно больше движений. Очень рекомендуется ходьба. При помощи современных гаджетов, отсчитывающих шаги, сделать это будет легче и интереснее. Количество пройденных шагов должно составлять порядка десяти тысяч, желательно, если прогулка будет проходить на свежем воздухе. Ежедневная зарядка также имеет высокие показатели в положительной динамике снижения уровня холестерина. Нужно активизировать свой день по максимуму, после чего лечь спать вовремя, так как здоровый сон также является неотъемлемой частью оздоровительной программы.Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

Спустя месяц после корректировки питания и образа жизни необходимо сдать повторный тест.

Из чего состоит холестерол

Хотя Chol, как и все остальные медицинские термины, обозначается латинскими буквами, происхождение его от языка греческого, где название образовалось от двух слов, которые вместе дают словосочетание, переводимое на русский язык, как твердая желчь. Так он был назван потому, что впервые был обнаружен в камнях желчного пузыря.

Генератором его является наша печень, которая вырабатывает основную его часть, остатки организм получает посредством еды.

Холестерин состоит из соединения липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Если между этим соединением возникает дисбаланс, то могут развиться многие серьезные заболевания.

Основная часть липидов находится в головном мозге, печени и мышцах.

Холестерол циркулирует по сердечно-сосудистой системе вместе с кровью. Он отвечает за создание новых клеток, без него клеточное строение не будет иметь должной плотности.

Помимо этой важной функции, у холестерина есть и еще одна миссия – он участвует в выработке основных половых гормонов – тестостерона, эстрогена и кортизона.Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

В мозг он транспортирует антиоксиданты, что обеспечивает нормальное питание клеток головного мозга и насыщение его кислородом. Циркулируя в крови, он помогает усвоению жиров. Но для всех вышеперечисленных положительных функций в организме, Chol должен быть в указанных пределах.

Как влияет на здоровье холестерол

Этот компонент является незаменимым в системе организма. Когда его уровень нормальный, то происходит образование новых клеток, так как он является важным компонентом в их образовании, вырабатываются нужные и важные половые гормоны, которые отвечают не только за репродуктивную систему человека, но и являются важным фактором, влияя на его настроение и общее самочувствие.

Головной мозг нормально функционирует, так как он своевременно и в нужном количестве доставляет ему кислород, хорошо работают органы пищеварения, потому как холестерин участвует в процессе расщепления жиров.

Если же норма Chol в крови завышена, то это приводит организм к целой череде провокаций болезней, самыми опасными и имеющими большие риски летального исхода которых являются:атеросклероз, инфаркт и инсульт.

Если норма Chol понижена, это тоже не хорошо, так как может привести к развитию анемии и различным нарушениям в липидном обмене.

Поэтому важно сдавать необходимые анализы своевременно.

Чем опасен этот компонент для человека

Раньше считалось, что любое содержание в крови липидов является негативным моментом, который необходимо устранять. Исследования в крови имели пугающую статистику, из которой следовало, что каждый второй инфаркт или инсульт происходят из-за высокого холестерина.

Сейчас же для нормальной работы мозга медицинские научные сотрудники определили норму этого компонента, при которой не оказывается никакого вреда для работы всех остальных органов.

Ранее уже было отмечено, что общий холестерин делится на ЛПВП и ЛПНП, так вот дисбаланс соотношения этих двух составляющих может привести к ряду серьезных нарушений:

Атеросклероз;



Инсульт;Гипертония;Инфаркт.Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

Перечисленные болезни являются очень опасными и имеют огромный процент смертности. Поэтому получение развернутого анализа, в котором будет отражено содержание и соотношение липидов, очень важно.

Помимо липидограммы, которую можно получить в лабораторных условиях, людям, имеющим потенциальные риски, рекомендуется следить за уровнем своего холестерина с помощью портативных экспресс анализаторов, которые широко представлены на современных аптечных рынках.

Многие пациенты, имея повышенный холестерин, находятся в той возрастной группе, когда уже сложно добираться до поликлиники, либо это люди с ограничениями в подвижности.

Таким пациентам врач особенно рекомендует приобретение портативных анализаторов, для того, чтобы они могли осуществлять своевременный контроль над холестеролом, корректировать план питания и следить за общим состоянием здоровья.

Как обозначается холестерин в анализе крови?

Для чего необходим анализ?

Многие при слове «холестерин» подразумевают вредное для организма вещество. На самом деле холестерол присутствует в клетках и участвует в важных процессах. В медицине определены нормативы его содержания в крови.

Важно следить за показателями и не допускать снижения или увеличения. Врачи рекомендуют проверять холестерин раз в пять лет, а после 40 лет – раз в три года.

Анализ назначают в ряде случаев:

при профилактическом осмотре;

при диспансерном обследовании;

для диагностики патологий печени;

при сахарном диабете;



для контроля динамики холестерола при лечении медикаментами;для диагностики заболеваний щитовидной;для диагностирования нарушения липидного барьера;для диагностики атеросклероза;при оценке рисков возникновения инсультов и инфарктов.

Примечание! Холестерол не указывается в общем анализе крови. Для его определения исследуют биохимические показатели.

При исследовании определяется холестерол общий, также ЛПНП, ЛПВП и их соотношение между собой. Липидограмма нужна для полной картины состояния здоровья пациента.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), по-другому еще называют плохим холестерином, представляют опасность. Они практически нерастворимы и образуют бляшки на сосудах. Повышенные показатели увеличивают риск инфаркта, атеросклероза и инсульта.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), другими словами, полезный холестерол, играют важную роль в функционировании организма. Они избавляют от вредного холестерина, способствуют усваиванию жирорастворимых витаминов, не допускают образованию бляшек, участвуют в производстве гормонов.

Общий холестерин складывается из двух предыдущих показателей. Пониженный может говорить о нарушении липидного обмена, психофизических расстройствах, повышенный – о рисках атеросклероза и диабета.

В состав липидного профиля включен холестерол (общий, плохой, хороший), коэффициент атерогенности и триглицериды.

Индекс атерогенности (ИА) – пропорция общего холестерола с ЛПВП и ЛПНП.

Показатель дает оценку состоянию жирового обмена и показывает возможные риски сердечно-сосудистых патологий, атеросклероза, играет роль при определении заболеваний печени и щитовидки. С помощью ИА контролируется динамика изменения холестерина при медикаментозном лечении.

Триглицериды, по-другому нейтральные жиры, — это важный источник энергии, который поступает с едой и синтезируется в тканях. Эти соединения могут давать дополнительную информацию при диагностике инфарктов, атеросклероза, тромбоза сосудов, ИБС и ряда других заболеваний.

Как сдается тест на холестерин?

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

При повышенных показателях назначается дополнительно анализ на определение липидного профиля.

В некоторых случаях липидограмму назначают при возможных рисках сердечнососудистых заболеваний, при приеме медикаментов для уменьшения липидов.

Тест на холестерол проводится утром (до 11.00) натощак. Кровь для исследования берется из вены.

Для достоверности результатов пациенту рекомендовано соблюдать правила:

исключить жирную пищу за сутки до теста;

не есть за 10 часов до исследования;

за две недели до исследования отменить определенные лекарства, в частности, фибраты, статины, Ниацин;

исключить в течение суток алкоголь.

Перед исследованием придерживаются стандартных правил подготовки.

Проверяют общий холестерол и при помощи специального тестового анализатора. При наличии прибора тестирование можно проводить дома. Для анализа берется капиллярная кровь.

Главное преимущество такого измерения – человек получает результаты уже через пять минут. Тестовый анализатор подходит, в большей степени, для периодического контроля показателя. Для полноценной диагностики необходимо сдавать лабораторный анализ.

Расшифровка значений

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

Допустимыми для ЛПВП считаются значения от 1.2 ммоль/л, для ЛПНП – от 2.5 до 4.3 ммоль/л.

На латыни обозначается: холестерин – CHOL, вредный холестерин — LDL , хороший холестерин – HDL .

Норма индекса атерогенности – от 2 до 2.9. Максимально допустимое значение для женщин – 3.2 ед., для мужчин – 3.5 ед. У людей с выраженным атеросклерозом ИА — 4-7 ед.

Индекс атерогенности пишется в анализе латинскими буквами – CATR.

Допустимый уровень триглицеридов — 0.55 – 2.25 ммоль/л. При показателях около 2.27 ммоль/л опасности развития сердечно-сосудистых патологий нет, если холестериновый комплекс в норме.

Обозначение на латыни триглицеридов – TRIG.

Примечание! Показатели могут немного отличаться с учетом пола пациента. При менопаузе и беременности результаты немного разнятся. Иногда повышению холестерина способствует наследственность. Некоторые гормоны, статины и фибраты влияют на концентрацию вещества в крови.

При повышенном холестероле в обязательном порядке сдается липидограмма.

Какими причинами обусловлен увеличенный холестерин:

сахарный диабет;

ишемическая болезнь сердцаАнализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка;



заболевания печени;ожирение;сердечно-сосудистые заболевания;проблемы с поджелудочной железой;заболевания почек;употребление жирной и вредной пищи.

К факторам, влияющим на снижение показателя, относят:

анемии разной этиологии;



стрессовые ситуации;нарушение липидного обмена;голодание, нарушение всасывания пищи.

При увеличении плохого или уменьшении хорошего холестерола содержание триглицеридов увеличивается.

Также изменение в большую сторону показателя наблюдается в следующих ситуациях:

инфаркт;

почечная недостаточность;

сахарный диабет;



гепатит;тромбоз сосудов мозга;панкреатит;нарушение толерантности к глюкозе;ишемическая болезнь сердца.

При приеме противозачаточных средств может наблюдаться повышение триглицеридов. Понижение показателей говорит о различных травмах, недостаточном питании, при ожогах, чрезмерном приеме Омега-3.

Повышенные показатели коэффициента атерогенности говорят о том, что в организме преобладает повышенный ЛПНП. Увеличенный ИА говорит также о наличии у пациента атеросклероза. Пониженный показатель не представляет особой опасности.

Важно! На основании только ИА не выдвигают диагноз «атеросклероз». Только в комплексе с другими показателями выносится диагноз.

При незначительных отклонениях в анализах рекомендовано скорректировать образ жизни. Прежде всего, пациент должен отказаться от курения и спиртного. Они замедляют и нарушают жировой обмен. Низкая активность способствует образованию застойных процессов. Подобранные физические нагрузки приводят в норму показатели и улучшают липидный обмен.

На начальном этапе коррекции уровня холестерина уделяется внимание правильному питанию. Рекомендуется на время приостановить употребление колбас и других полуфабрикатов, продуктов с содержанием трансжиров (майонез, маргарин), жареных и копченых блюд, омлетов, жирных продуктов (сливки, сметана), картофеля.

Сократить в своем рационе количество сладкого и мучного. Отдать предпочтение нужно продуктам с содержанием растительных жиров. В рационе должна присутствовать рыба разных сортов, орехи, злаковые. Овощи и фрукты способствуют регуляции уровня холестерина.

Спустя три недели после коррекции активности и изменения рациона, сдается повторный анализ. При отклонениях от нормативов врач проводит дообследование и, в зависимости от клинической картины, назначает лечение.

Все об анализе крови на холестерин: подготовка, сдача и расшифровка

Холестерин – органическое вещество, принадлежащее к классу многоатомных жирных спиртов. Его плазменная концентрация отражает состояние жирового метаболизма.

Текст статьи предоставляет информацию о том, как проверить холестерин, какими он обозначается буквами, как сдавать биологический материал для исследования.

Также представлена расшифровка анализа крови у взрослых и детей в виде таблицы.

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

Показания к проведению анализа на уровень холестерина

Определение уровня холестерола в крови проводится не всем. Сдавать общий анализ крови на холестерин надо с учётом конкретных показаний. Его нужно проверять:

при заболеваниях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы;

женщинам, вынашивающим потомство;

лицам, достигшим возраста 45 лет для выявления степени риска сердечно-сосудистых заболеваний;

женщинам и мужчинам после 30 лет ежегодно надо сдавать общий анализ крови на холестерин;

людям, имеющим повышенный индекс массы тела;



пациентам, которые проходят лечение с применением гиполипидемических препаратов.

Холестерол в анализе показывает состояние жирового обмена пациента. Интерпретацией результатов может заниматься только специалист с высшим медицинским образованием!

Как подготовиться, чтобы получить достоверные результаты

Узнать уровень холестерола можно, воспользовавшись услугами любой лаборатории по исследованию биоматериалов. Чтобы измерить холестерин с высокой точностью, надо правильно подготовиться к анализу.

За 48 часов до прохождения обследования пациент должен воздержаться от употребления алкоголя, тяжелой пищи, табачных изделий. Нельзя принимать лекарственные средства, которые могут как-то повлиять сывороточную концентрацию исследуемого вещества. Сдача осуществляется на пустой желудок в утренние часы.

За 12 часов до забора биоматериала желательно съесть лёгкий ужин. Чистую воду можно пить без ограничений по времени.

Сдача и методика исследования

Биохимический анализ крови на холестерин делается специализированной лабораторией. Для проведения исследования нужна венозная кровь пациента. Её забор осуществляется процедурной медсестрой в условиях специально подготовленной манипуляционной.

Для отбора биоматериала используется одноразовая стерильная система – вакутайнер. Он снабжен иглой, с помощью которой выполняется пункция вены клиента. Под давлением вакуума кровь сразу же поступает в пробирку, не контактируя с окружающей средой.

Ёмкость маркируется наклейкой с индивидуальным шифром клиента. После этого кровь отправляется к лаборантам.

Концентрация сывороточного холестерола определяется двумя методами – ферментативным и химическим. Современные лаборатории используют первую методику. Это связано с её меньшей трудоемкостью.

Для изучения уровня холестерола пробирку с биоматериалом помещают внутрь центрифуги, отделяя плазму крови от форменных элементов, которые оседают сгустком вниз.

Далее к плазме пациента лаборант добавляет специальный ферментативный реагент, дожидается реакции и помещает пробирку внутрь счетной машины. Прибор проводит подсчёт и выдаёт цифрой результат. Обычно анализ на холестерол делается один день.

Чтобы определить уровень холестерола сразу же, можно сделать экспресс-анализ. Такие системы продаются в аптеках. Они представляют собой полоски, пропитанные реагентом и цифровой анализатор.

Чтобы пройти исследование достаточно намазать тестовую полоску кровью, а затем вставить её внутрь анализирующего устройства. Через 30 секунд дисплей покажет цифровой результат.

Такой тест не обладает высокой точностью, поэтому полностью доверять его показаниям не стоит.



После того как анализ на общий холестерин в крови пройден, следует провести интерпретацию его результатов. У женщин и мужчин нормальные показатели холестерола несколько различаются. На основании данных исследования медицинский специалист может рассчитать индекс холестерина, если этого не сделала лаборатория.

Как обозначается холестерин в анализе крови

Обозначение исследуемых веществ в биохимическом анализе крови указывается латинскими буквами. Так, общий холестерин на латыни пишется CHOL. Фракция липопротеинов низкой плотности указывается как LDL, а липопротеины высокой плотности как HDL. Это международные обозначения.

Единицы измерения и их перевод

В крови холестерол циркулирует вместе с молекулами белка. Такие соединения называют липопротеинами и проводят их подсчёт. Холестерин в анализе измеряется в ммоль/л, реже в мг/дл (1/10 литра). Чтобы осуществить перевод из одних единиц измерения к другим пользуются специальной формулой (ммоль/л * мг/дл) *0,0113.

Нормы для мужчин и женщин

Нормы холестерола в общем анализе крови имеют некоторые отличия. Это зависит от гендерной принадлежности. Нормальные уровни концентрации этого вещества отражены в таблице:

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

О чем могут говорить повышенные или пониженные показатели

Расширенный анализ на холестерин называется липидограмма. Его результаты характеризуют состояние жирового обмена. При проведении биохимии показатель может быть нормальным, повышенным или наоборот – сниженным.

Гиперхолестеринемия выявляется при нарушении обмена веществ (жиров или углеводов), заболеваниях печени и желчного пузыря, развитии атеросклероза сосудов, повышении индекса массы тела, избытке употребления продуктов питания, богатых холестеролом. У лиц, злоупотребляющих алкоголем и табачной продукцией, часто диагностируется повышение этого лабораторного показателя.

Низкая концентрация сывороточного холестерола свидетельствует о таких проблемах со здоровьем: анорексия, онкологические заболевания, дегенеративно – дистрофическое повреждение печеночной паренхимы, снижение количества красных кровяных телец (анемия), гипертиреоз, ожоги с большой площадью поражения кожных покровов, гнойно-септические процессы.

Дополнительные анализы для объективных выводов

Определение холестерина – это базовое исследование для оценки липидного метаболизма. Но он даёт лишь поверхностное представление о состоянии этого процесса.

Чтобы полностью узнать, как организм справляется с обменом жиров, лучше сдавать развёрнутый анализ (липидограмму).

Это исследование даёт информацию об уровне общего холестерина, о соотношении его «хорошей» и «плохой» фракции (ЛПВП, ЛПНП, триглицериды).

Дополнительно указывается коэффициент атерогенности. Если лаборатория, выполнившая липидограмму, не даёт такой информации, специалист может самостоятельно рассчитать этот показатель. Для этого используются все данные биохимического исследования крови.

Часто анализы на холестерин высокой и низкой плотности врач назначает дополнительно, если его общее значение превышает норму.

Оценка состояния печени, как органа, отвечающего за обмен холестерина, проводится при помощи определения уровней ферментов цитолиза гепатоцитов (АСТ и АЛТ), гомоцистеина, общего билирубина, тимоловой пробы.

Узнать свой уровень холестерина в крови может любой желающий. Для этого надо сдать биохимическое исследование крови в медицинской лаборатории или пройти аптечный экспресс-тест на холестерол самостоятельно.

Перед сдачей биологического материала обязательно нужно подготовиться. Корректно расшифровать результаты исследования сможет врач.

При необходимости он назначит дополнительные обследования или назначит необходимое лечение на основании имеющихся данных.

Анализ крови на холестерин — показатели нормы. Как сдать и расшифровать анализ крови на холестерин

Знать уровень содержания холестерина желательно всем, это важно для сохранения молодости и крепкого здоровья. Информация поможет предотвратить развитие атеросклероза, болезней сердца, сахарного диабета и других малоприятных серьезных недугов. Для определения уровня холестерина терапевты рекомендуют всем обязательно сдавать кровь 1 раз в несколько лет.

Как сдать анализ крови на холестерин правильно

Врачи берут кровь в утреннее время натощак из вены. В течение суток пациент может узнать результаты. Для получения достоверных сведений необходимо соблюдать определенные требования. Специальная подготовка не нужна, однако рекомендуется:

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

до забора анализов не принимать никакую пищу (примерно 6-8 часов);

за 24 часа отказаться от спиртных напитков;

не курить за 60 минут до исследования;

за сутки до анализа желательно исключить чрезмерные физические и психоэмоциональные нагрузки;



нежелательно излишне голодать, максимальное время, в течение которого позволено не есть – 16 часов;при сильной жажде накануне забора крови разрешается выпить простую воду без сахара;если человек шел быстрым шагом, поднимался по лестнице, перед анализом ему необходимо минут 20 посидеть или полежать;при необходимости проведения физиологических процедур, ректального исследования, рентгена, это стоит делать после анализа крови на холестерин;если пациент пьет медикаментозные лекарства, об этом нужно проинформировать врача, выдающего направление на анализ.

Благодаря современной технике определить холестерин можно и самостоятельно при помощи экспресс-анализаторов и экспресс-тестов. Результаты готовятся за несколько минут. Для проведения тестов нужно придерживаться всех вышеуказанных рекомендаций и приспособиться брать кровь самостоятельно (из пальца).

Показатели холестерина в крови

В результатах исследования указываются уровень общего холестерина, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Последние два различаются по составу и функциям.

Данные липидограммы необходимы врачам для получения полной картины: по соотношению фракций можно сказать о здоровье человека больше, чем по уровню холестерина в целом.

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

Липопротеины низкой плотности

Холестерин ЛПНП принято считать «плохим» по причине того, что представляет для человека серьезную опасность. Если холестерола много, в сосудах образуются атеросклеротические образования, из-за которых в дальнейшем появляются сердечно-сосудистые заболевания.

Согласно исследованиям, повышенный ЛПОНП может привести к инфаркту миокарда (при образовании тромбов в сердце), мозговому инсульту (при появлении бляшек в мозге). Чтобы понизить его содержание у взрослых, нужно, к примеру, постоянно делать физические упражнения.

ЛПВП

Холестерин ЛПВП («хороший»), действительно полезен для человека. Он улучшает обменные процессы, регулирует синтез половых гормонов, помогает преобразоваться свету в витамин, усвоиться жирорастворимым витаминам.

Еще одно полезное свойство – избавляет кровоток от липопротеинов низкой плотности, предотвращая образование бляшек. Если его в крови много, риски развития заболеваний сосудов и сердца минимальны.

Хороший холестерин невозможно получить из привычных продуктов питания, он вырабатывается исключительно организмом. У женщин норма ЛПВП выше, чем у сильного пола.

Общий холестерин

CHOL cкладывается из ЛПВП-холестерина, ЛПНП-холестерина и других липидных компонентов, циркулирующих в крови. Оптимальным уровнем считается количество меньше 200 мг/дл. Показатели выше 240 мг/дл – критически высокое значение. Пациентам, у которых выявлены пограничные цифры, целесообразно сдавать анализы как на общий холестерин, глюкозу, так и на ЛПВП, ЛПНП.

Расшифровка липидограммы

Зачастую люди, получив направление на анализы, видят новое для себя слово – липидограмма. Что это за процедура, кому ее назначают? Липидограмма – анализ на липидный спектр.

Ее расшифровка позволяет врачу получить информацию о состоянии пациента, выявить риски возникновения заболеваний почек, печени, сердца, аутоиммунных процессов.

В липидный профиль входят несколько обозначений: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, индекс атерогенности. Последний необходим, чтобы выявить разницу между количеством ЛПВП и ЛПНП.

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка



У новорожденного ребенка холестерина в крови содержится меньше 3,0 ммоль/л. По мере его роста и развития концентрация увеличивается по-разному у разных полов. У женщин этот показатель растет медленнее и может резко увеличиться после климакса из-за прекращения защитных действий половых гормонов. Какая же норма холестерина в крови у людей разного пола?

Его содержание может быть в пределах 3,6 ммоль/л до 7,8 ммоль/л. Показатель более 6 ммоль/л считают завышенным, у таких людей возможен риск развития бляшек на сосудах.

У каждого своя норма холестерина, однако врачи рекомендуют пациентам не допускать превышения показателей выше 5 ммоль/л.

Исключение – молодые женщины во время беременности, люди в возрасте, у которых могут наблюдаться цифры, далекие от среднего показателя.

Еще один значимый момент, требующий внимания – норма липопротеидов низкой плотности. Существуют специальные таблицы этого показателя, на которые можно ориентироваться.

Единой нормы нет, однако, если ЛПНП более 2,5 ммоль, придется его снизить до нормальной концентрации, изменив образ жизни и подкорректировав питание.

Если люди находятся в группе риска (к примеру, у них сердечно-сосудистые заболевания), лечение потребуется даже при показателе меньше 1,6 ммоль.

Индекс атерогенности

Существует и такой показатель, как индекс, коэффициент атерогенности, показывающий соотношение в крови вредного и полезного холестерина. Формула для вычисления: из показателя общего холестерина вычитывается показатель ЛПВП, полученная сумма делится на ЛПВП. Показатели могут быть следующие:

у молодых людей допустимая норма – около 2,8;

у тех, кому за 30 – 3-3,5;

у людей, склонных к развитию атеросклероза и выраженной болезнью, коэффициент варьируется от 4 до 7 единиц.

Анализы на индекс атерогенности нужны для выявления рисков развития проблем с сердцем, сосудами.

Изменения в количестве плохого и хорошего холестерина никак не проявляются, поэтому очень важно своевременно определить их.

Как правило, коэффициент атерогенности является частью липидограммы, которую назначают во время стандартных профилактических осмотров. Чаще рекомендовано сдавать биохимический анализы на липидный спектр людям:

имеющим факторы, повышающие риск заболеваний;

сидящих на низкожировой диете;

принимающим лекарства для уменьшения липидов.

Норма триглицеридов

Уровень производных глицерина зависит от возраста. Ранее считалось, что он может быть от 1,7 до 2,26 ммоль/л, и с такими показателями не страшны сердечно-сосудистые заболевания.

Последние исследования показали, что вероятность инфаркта миокарда и атеросклероза сосудов возникают даже при 1,13 ммоль/л.

С нормальными показателями уровня триглицеридов можно ознакомиться в специальных таблицах.

Для примера, у сильного пола (мужчин) в возрасте 25-30 лет этот показатель варьируется в пределах 0,52-2,81, у женщин аналогичного возраста – 0,42-1,63.

Триглецириды могут быть понижены по таким причинам, как поражения печени, заболевания легких, плохое питание, повышены при сахарном диабете, гипертонической болезни, вирусных гепатитах, алкогольном поражении печени. Повышенный уровень грозит ишемической болезнью сердца.

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка О чем говорят анализы. Холестерин

Внимание! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Расшифровка анализа на холестерин

Анализ на холестерин называется липидограмма. Он имеет важное диагностическое значение для выявления атеросклероза либо предрасположенности к нему. Для исследования у пациента берется кровь. С помощью этого анализа можно оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц без клинических признаков патологии.

Расшифровка анализа на холестерин находится в компетенции лечащего врача. Поскольку липидограмма имеет несколько важных показателей и человек, не обладающий специальными знаниями, не сможет объективно оценить их. Кроме того, все обозначения в бланке приводятся символами на латинском языке.

Показатели липидограммы и общий холестерин

Липидограмма представляет собой расширенный биохимический анализ крови, включающий липидный спектр и отражающий содержание общего холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности, а также триглицеридов.

Кроме того, по данному анализу определяется соотношение этих показателей. Одним из основных показателей липидограммы является общий холестерин. Он отражает суммарное содержание в крови такого вещества, как стерол.

Холестерин представляет собой жироподобный спирт, не растворяющийся в воде.

В человеческом организме присутствует 2 источника холестерина: экзогенный, который обусловлен потреблением жирных продуктов, и эндогенный – организм вырабатывает холестерин самостоятельно.

При определенных нарушениях обменных процессов образование холестерина происходит быстрее, чем обычно. Это и приводит к повышению его уровня в крови.

Общий холестерин обозначается на латыни – CHOL. Согласно существующим на сегодняшний день рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, приняты следующие показатели, оценивающие уровень общего холестерина в крови:

менее 5,15 ммоль/л – оптимально;

5,15 до 6,18 ммоль/л – погранично;

больше 6,2 ммоль/л – высокое значение.

Повышение этих показателей свидетельствует не только о нарушении обмена веществ, но и о развитии определенных заболеваний. Патологией считается как повышение, так и понижения этих показателей.

Причина повышения общего холестерина, или гиперхолестеринемия, наблюдается при следующих патологиях и состояниях:

чрезмерное употребление с пищей насыщенных жиров;

закупорка желчных протоков;

ишемическая болезнь сердца;

гипотериоз;

сахарный диабет;

подагра;



болезни печени;семейная предрасположенность к гиперхолестеринемии;недостаток соматотропного гормона.

Если в период беременности у женщины было обнаружено незначительное повышение показатели общего холестерина, то не стоит беспокоиться, поскольку это расценивается в качестве нормы. К подобному результату может привести сдача крови на фоне приема некоторых лекарственных средств из группы диуретиков и андрогенов, а также циклоспорина, амиодарона, эргокальциферола.

Гипохолестеринемия, или понижение общего холестерина, может наблюдаться, когда пациент сдавал анализ крови после длительного голодания или на фоне диеты с низким содержанием насыщенных жиров. Понижение этого показателя также может свидетельствовать о синдроме мальабсорбции, некрозе печени, гипертиреозе, мегалобластической анемии, ревматизме.

Общий уровень холестерина отражает риск образования атеросклеростических бляшек

Гипохолестеринемия может выявиться у пациентов с обширными ожогами, тяжелой инфекцией или умственной отсталостью. При наследственном нарушении синтеза гемоглобина показатель холестерина также будет пониженным.

Значение триглицеридов и липопротеинов в анализе

Триглицериды – это соединения особых жирных кислот и глицерина. В основном эти вещества накапливаются в жировой ткани, в то время как в плазме крови они содержатся в незначительном количестве.

Такие липиды служат основным источником энергии в организме.

Но когда уровень триглицеридов повышается наравне с липопротеинами низкой плотности, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний резко увеличивается.

Излишки триглицеридов, оставшихся после сжигания и превращения в энергию, синтезируют холестерин и откладываются в жир. Триглицериды обозначаются латинскими буквами TRIG.

Когда триглицериды в крови превышают показатель более 2,3 ммоль/л, есть все основания полагать, что у пациента развивающийся атеросклероз. Значение более 5,6 ммоль/л расценивается как крайне высокий показатель.

Нормальным считается значение от 1,8 до 2,2 ммоль/л.

Высокий уровень триглицеридов наблюдается и при повышенном сахаре в крови. Холестерин бывает двух видов: низкой плотности и высокой плотности. Оба показателя имеют решающее значение в оценке развития атеросклероза и предрасположенности к нему. Холестерин низкой плотности считается «плохим», поскольку именно он оседает на стенках сосудов в виде атеросклеротической бляшки.

Структура его такова, что он практически не растворяется и откладывается. Липопротеины низкой плотности являются важным показателем в биохимии крови, поскольку именно они являются причиной развития атеросклероза. Также эти вещества называются атерогенными. Они синтезируются в печени, и основной их функцией является транспортировка триглицеридов в кровеносную систему.

Большее количество этих липидов синтезируется клетками печени, и некоторая поступает с пищей.

Когда печень начинает вырабатывать такой холестерин в избытке, кроме того, он поступает извне, то он не успевает утилизироваться и накапливается в организме.

Показатели ЛПНП (липопротеины низкой плотности) варьируются от нормального значения до очень высокого. Оптимальным значением считается уровень низкоплотных липопротеинов не более 2,6 ммоль/л.

Допустимым специалисты признают, когда этот показатель находится в переделах от 2,6–3,35 ммоль/л. Но когда анализы выявляют его повышение от 3,4–4,1 ммоль/л, то это уже пограничное значение. ЛПНП от 4,1 и выше 4,9 ммоль/л расшифровываются как высокий и очень высокий. Хороший холестерин, или липопротеины высокой плотности (ЛПВП), обладает антиатеросклеротическим действием.

Они не провоцируют отложение жиров на стенках сосудов, более того, они противодействуют этому процессу. При оценке результатов липидограммы считается негативным признаком снижение показателей ЛПВП. Повышение его уровня не расценивается в качестве патологии. Уровень липопротеинов высокой плотности оценивается по значениям, принятым в международной практике.

Так, уровень ЛПВП у женщин меньше 0,9 ммоль/л расценивается как показатель высокого риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Если этот показатель у взрослых мужчин меньше, чем 1,16, то расценивается он аналогично. Норма холестерина высокой плотности для обоих полов – больше 1,6 ммоль/л. Такое значение говорит о низком риске развития атеросклероза.

Индекс атерогенности

Коэффициент, или индекс, атерогенности обозначается знаком «CATR». Этот показатель демонстрирует соотношение липопротеинов высокой и низкой плотности. По нему оценивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Индекс атерогенности является итоговым показателем всей липидограммы, потому что рассчитывается на основе всех других ее показателей.

Анализ крови на холестерин: как обозначается, как правильно сдать, показатели и расшифровка

На основе анализа крови на холестерин выявляются риски и заболевания

Нормальное значение индекса атерогенности – 2–2, 9 ммоль/л. Для женщин значение в 3,2 единицы является максимально допустимым, в то время как для мужчин подобное значение несколько выше – 3,5. Выявление такого соотношения выше отметки 4,7 ммоль/л свидетельствует о том, что у человека в сосудах протекает выраженный атеросклеротический процесс.

Анализ на холестерин сдают на голодный желудок, рекомендуется проводить это мероприятие утром после продолжительного ночного сна. Накануне желательно исключить любые психоэмоциональные и физические нагрузки. Прием спиртного перед сдачей анализа недопустим. Липидограмма чаще всего назначается для определения нормы холестерина и выявления отклонений.

Раннее выявление патологии позволит предотвратить прогрессирование атеросклероза и развитие его осложнений, таких как инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, инсульт. Однако по результатам анализа на липидный профиль невозможно точно определить размер холестериновой бляшки, если таковая имеется.

Если правильно расшифровать результаты анализа крови на холестерин, то можно достоверно оценить возможные риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Зная, как обозначается холестерин в анализе крови, можно определить, имеется ли недостаток или излишек липопротеинов. В липидный профиль входит несколько важных показателей, но наиболее информативным из них является индекс, или коэффициент, атерогенности.

Источник: nuzdkp.ru