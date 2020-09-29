Куда приедет тест-мобиль с бесплатным и анонимным анализом на ВИЧ в Бердске 29 сентября 2020, стало известно новое место

Мероприятие организовано министерством здравоохранения РФ. А в тест-мобиле хорошие экспресс-тесты на ВИЧ и на антитела к ВИЧ-инфекции. Тест-мобиль будет работать только один день в Бердске - 29 сентября.

Тест на ВИЧ можно сдать анонимно

Бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию жители Бердска могут пройти во вторник, 29 сентября. Но место нахождения тест-мобиля изменилось. Сдать анонимно тест на ВИЧ можно с 12:00 до 18:00 часов на площадке «Праздничная» в центральном парке Бердска - у кинотеатра «Орион», а не на территории горбольницы.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская отметила в беседе с "Курьер. Среда. Бердск", что мероприятие организовано министерством здравоохранения РФ. А в тест-мобиле хорошие экспресс-тесты на ВИЧ и на антитела к ВИЧ-инфекции. Тест-мобиль будет работать только один день в Бердске - 29 сентября.

Напомним, с 29 сентября по 2 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 населенных пунктах Новосибирской области: Искитиме, Бердске, Оби, Куйбышеве, Новосибирске. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

Во время тестирования на площадке будут работать и бердские врачи, в том числе специалист по ВИЧ-инфекции. Они будут отвечать на вопросы населения после анонимного тестирования.

В рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» две команды Экспедиции одновременно 26 июня выехали из Камчатки и Калининграда, следуя навстречу друг другу через всю страну. Они встретятся 16 ноября в Казани на закрытии акции.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Новосибирской области завершится 2 октября. Акция проводится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции.