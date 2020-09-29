Разрушение проще и зрелищнее созидания: Как народные избранники решили оставить запрет на содержание коров и установку сараев для животных

В рубрику "Соообщи свои новости" написал Алексей:

«Разрушение проще и зрелищнее созидания». Энтони Берджест. На 38-й сессии городского совета депутатов Бердска рассмотрели новые правила землепользования и застройки. Народные избранники решили оставить запрет на содержание крупного рогатого скота и установку сараев для животных. «Мы считаем, что Бердск — округ городского типа. Сегодня ещё есть поля для выгула, но со временем они будут застроены многоэтажными домами», — заявила заместитель председатель комитета по промышленности и предпринимательству, землепользованию, градостроительтсву, экологии и управлению муниципальной собственностью горсовета Елена Белова. На данный период в городе Бердске насчитывается более 180 голов крупного рогатого скота и более 100 голов мелкого рогатого скота.

В условиях массовой безработицы многим людям приходится искать дополнительные возможности для заработка с целью прокормить свою семью. Одной из возможностей дополнительного заработка является содержание и разведение сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Бердск является дотационным городом и городской бюджет не может пополняться так как отсутствует рост промышленного производства. В Бердске отсутствуют заводы, фабрики и предприятия, которые могли бы пополнять бюджет города налоговыми отчислениями. В связи с отсутствием действующих предприятий в городе процветает безработица, а на ее фоне и преступность. Поэтому многие наши граждане, которые лишились работы или получают небольшую заработную плату выживают за счет личных земельных участков на которых выращивают плодовые и овощные культуры и за счет содержания личных подсобных хозяйств.

Депутаты и чиновники, вместо развития индустриализации города Бердска основанной на современных технологиях, способствующей производству качественной и конкурентно способной продукции, созданию высококвалифицированных рабочих мест, созданию благоприятной среды для инвестиций в производство, доступности кредитов с низкими процентными ставками, отсутствию административных барьеров для инвесторов, принимают новые правила, которые лишают наших горожан возможности дополнительного заработка, тем самым обрекая их на нищету. Отсутствие сознательной и грамотной созидательной политики у властей нашего города затягивает нашу экономику в глубокий коллапс кризиса.

По всей видимости депутаты Бердска хотят избавиться от буренок и не предложив взамен владельцам ЛПХ каких либо реальных альтернатив. Госпожа Белова уверовала в тот факт, что в городском округе не должно быть КРС, поэтому у Бердских буренок появляется не плохая перспектива отправиться в увлекательную поездку на мясокомбинат. Видимо госпожа Белова подзабыла, что в СССР была практика закупа молочного и мясного сырья у населения. Дальше это сырье подвергалось переработке и пройдя ветеринарно-санитарный контроль продукция поступала на прилавки магазинов. Произведенный товар был экологически чистым и полезным. На данный момент на прилавках супермаркетов и магазинов найти качественную, полезную и экологически чистую продукцию невозможно. Наш великий ученый Д.И Менделеев, был бы крайне изумлен узнав, о том, что половина химических элементов из его таблицы содержится в современных продуктах питания.

Задачей административного аппарата является не избавляться от сельскохозяйственных животных, а развивать это направление. В первую очередь необходимо возрождать и строить сельхозпредприятия: животноводческие фермы, птицеводческие предприятия, тепличные комплексы, пасеки, а также предприятия для глубокой переработки сырья. Во вторых создавать рядом с этими предприятиями автономные поселки городского типа «Агрогородки» с развитой инфраструктурой, хорошими качественными дорогами, с наличием детских садов, школ, поликлиник, спортивных комплексов. Все эти проекты можно реализовывать и в Бердском городском округе. Подобные проекты не только восполнят бюджет города, но и появится большое количество рабочих мест для многотысячного города. Так же благодаря грамотному менеджменту по реализации произведенных товаров Бердск будет иметь отличную возможность перейти из разряда дотационных городов в разряд финансово независимых.