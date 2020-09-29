Терять бдительность ни в коем случае нельзя, заявил Путин про коронавирус в России

Президент провёл в режиме видеоконференции расширенное заседание

Президент провёл в режиме видеоконференции расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам реализации в регионах России Указа о национальных целях развития страны до 2030 года вчера, 28 сентября. Вместе с участием регионов обсуждался вопрос, который во многом определяет развитие России и определит развитие России на годы вперёд, задаёт темп и качество совместной работы государства, бизнеса, общественных организаций, работы, направленной на улучшение жизни граждан нашей страны.

- Речь пойдёт о национальных целях, о дополнительной настройке главных инструментов их достижения, национальных проектов с учётом высокой динамики изменений и в стране, и в мире, новых запросов наших граждан и накопленного опыта последних лет, объективных тенденций в экономике и социальной сфере. В том числе имею в виду те вызовы, с которыми столкнулась Россия да и вся наша цивилизация в период эпидемии коронавируса, - сказал Путин.

Он подчеркнул - борьба с эпидемией ещё далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя.

- И сейчас я ещё раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов – это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья. Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем ещё несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать – я уже говорил об этом совсем недавно – к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений. И конечно, несмотря на все текущие сложности, нам необходимо смотреть вперёд, задавать долгосрочные ориентиры во всех сферах, которые определяют жизнь, благополучие человека, его семьи, добиваться большей эффективности и результативности по каждому направлению нашей работы, чтобы не просто достигались формальные показатели, а чтобы жизнь людей становилась лучше. Об этом я тоже неоднократно уже говорил, - сказал президент.