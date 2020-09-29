Когда ждать пика заболеваемости второй волны COVID-19, заявил эксперт

Тем временем в Минздраве заявили, что примерно 90% коечного фонда, выделенного для пациентов с кронавирусом, уже заняты.

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — сказал Тавадян.

Эксперт отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан, а именно такой показатель нужен для достижения эффекта.



Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости