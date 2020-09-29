Принесла топор на урок учительница второклассников школы №1

По данному факту администрацией общеобразовательного учреждения проводится проверка. Наличие топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердилось.

На Сахалине учитель второклассников принесла на урок топор

По социальным сетям в Охинском районе распространяют аудиосообщение, якобы записанное матерью одного из учеников класса 2Б школы №1 в Охе. Она возмущена тем, что учитель принесла на урок топор и угрожала ребенку за плохое чтение.

Как выяснилось в ходе расследования инцидента, сообщение записала не мать. Родственники мальчика не имеют претензий к учителю, сообщили в администрации Охи. По официальной информации, топор был наглядным пособием.

По данному факту администрацией общеобразовательного учреждения проводится проверка. Наличие топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердилось.

По мнению управления образования и администрации общеобразовательного учреждения, использование наглядного пособия в таком виде недопустимо. Учреждение имеет достаточный уровень материально-технического обеспечения и обладает набором наглядных пособий для организации образовательного процесса.

Охинской городской прокуратурой организована проверка.

В ходе нее будет дана оценка соблюдению законодательства об образовании и безопасном нахождении учащихся в образовательном учреждении.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Источник: sakhalin.info