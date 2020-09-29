Бои в Карабахе: Азербайджан атакует Армению

Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики пресекли "наступательную операцию" со стороны Азербайджана на линии соприкосновения в Карабахе.

"Широкомасштабная наступательная операция ведется на долине реки Аракс (у границы с Ираном, на юге непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.) и участке Матагис-Талиш (на севере НКР - ред.) Армия обороны (Карабаха - ред.) успешно отражает все атаки, нанося противнику урон в живой силе и технике. В настоящее время уничтожены 22 танка, десять единиц другой бронетехники, свыше 370 военнослужащих", - написал Ованнисян в Facebook.

По его словам, среди азербайджанских военных много раненых, 35% из них - тяжелораненые.



Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.