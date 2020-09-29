Заболели коронавирусом 7 учеников и 2 учителя в школах Бердска

Всего закрыто на карантин по COVID-19 - 11 классов в 5 школах, 1 группа в детском саду. На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.

Коронавирус атакует школы

По данным оперативного штаба на 29 сентября в школах города Бердска 7 заболевших учеников и 2 учителя. Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 11 классов в 5 школах, 1 группа в детском саду. На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах.

По данным оперативного штаба на 29 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 400 жителей города, из них 285 детей. Тестов взято -150. Выздоровевших и выписанных - 284.

На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано случаев 304.