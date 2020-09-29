Отправили на карантин по COVID-19 одну группу детсада из-за 2 заболевших малышей в Бердске

По данным оперативного штаба на 29 сентября в городе под медицинским наблюдением находится 400 жителей города, из них 285 детей.

В детских садах тоже есть заболевшие

В детских садах 2 заболевших ребёнка. Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 11 классов в 5 школах, 1 группа в детском саду. На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах. По данным оперативного штаба на 29 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 400 жителей города, из них 285 детей.

Тестов взято -150. Выздоровевших и выписанных - 284. На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано случаев 304.