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Отправили на карантин по COVID-19 одну группу детсада из-за 2 заболевших малышей в Бердске

10:03 29.09.2020 Фото: pixabay
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По данным оперативного штаба на 29 сентября в городе под медицинским наблюдением находится 400 жителей города, из них 285 детей.

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В детских садах тоже есть заболевшие
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
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Больных уже 304: Заразились коронавирусом 7 жителей Бердска за сутки на 29 сентябряОтправили на карантин по COVID-19 одну группу детсада из-за 2 заболевших малышей в БердскеЕщё 184 новостей

В детских садах 2 заболевших ребёнка. Всего закрыто на карантин по COVID 19 - 11 классов в 5 школах, 1 группа в детском саду. На карантине по ОРВИ находятся 2 класса в двух школах. По данным оперативного штаба на 29 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 400 жителей города, из них 285 детей.

Тестов взято -150. Выздоровевших и выписанных - 284. На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано случаев 304.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
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