Певец Алексей Воробьев рассказал в эфире НТВ об инсульте, который произошел с ним в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Артист отметил, что после тяжелого восстановления он больше ничего не боится.
По словам Воробьева, после аварии, случившейся 7,5 лет назад, он проснулся в больнице парализованный на полтела. У исполнителя было повреждено 25% головного мозга.
"Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново", — заявил артист на шоу "Ты супер!", членом жюри которого является.
Забыл слово "страх": Алексей Воробьев рассказал про перенесенный инсульт
Реабилитационный период был длительным, но певец смог, не без колоссальных усилий, полностью восстановить свое здоровье.
Певец Алексей Воробьев рассказал в эфире НТВ об инсульте, который произошел с ним в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Артист отметил, что после тяжелого восстановления он больше ничего не боится.
От редакции
Инсульт в таком возрасте норма?