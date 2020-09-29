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Забыл слово "страх": Алексей Воробьев рассказал про перенесенный инсульт

11:00 29.09.2020 Фото: © NetFlix (2020-...)
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Реабилитационный период был длительным, но певец смог, не без колоссальных усилий, полностью восстановить свое здоровье.

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© NetFlix (2020-...)

Певец Алексей Воробьев рассказал в эфире НТВ об инсульте, который произошел с ним в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Артист отметил, что после тяжелого восстановления он больше ничего не боится.
По словам Воробьева, после аварии, случившейся 7,5 лет назад, он проснулся в больнице парализованный на полтела. У исполнителя было повреждено 25% головного мозга.
"Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново", — заявил артист на шоу "Ты супер!", членом жюри которого является.

Отметим, что вокальный проект "Ты супер!" помогает детям, оставшимся без попечения родителей, показать таланты и исполнить заветные мечты.

инсульт певец Алексей Воробьев
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Инсульт в таком возрасте норма?

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